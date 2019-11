Le Cirque du Soleil va fendre la glace vaudoise

On espérait l’automne 2019, ce sera septembre 2020. Après avoir longtemps caressé le projet d’obtenir la première européenne de «Corteo», un spectacle du Cirque du Soleil réalisé par Daniele Finzi Pasca, la Vaudoise aréna de l’Ouest lausannois connaîtra sa première grande production internationale dès le 9 septembre 2020, pour six représentations de «Crystal», premier show sur glace de l’entreprise québécoise. Il s’agira de la première suisse de ce grand barnum entre arts du cirque, patinage artistique et acrobaties aériennes, créé à Montréal en 2017 par Shana Carroll et Sébastien Soldevila.

Chez Opus One, la société de spectacles nyonnaise qui présente «Crystal» en collaboration avec la zurichoise ABC Productions, l’annonce de ce joli coup doit faire oublier les regrets de ne pas avoir pu présenter «Corteo», pour cause de retards trop importants dans la mise à disposition des infrastructures techniques de la Vaudoise aréna. «Ce fut une grande déception, mais c’est comme ça», philosophe Vincent Sager, directeur d’Opus One. «Avec une entreprise de l’envergure du Cirque du Soleil, on ne peut pas prendre le risque de ne pas disposer des capacités techniques que requièrent de tels spectacles.» Soit une quinzaine de semi-remorques, une quarantaine d’artistes et autant de techniciens en provenance de 25 pays différents.

Trop de retard

En mars, «24 heures» révélait que trop de retard dans le nouvel écrin du LHC rendait vains les espoirs d’inauguration en grande pompe, prévue du 19 au 22 septembre 2019. Le club, locataire des lieux, pestait alors contre le propriétaire de l’aréna, le Centre sportif de Malley (CSM) qui, par la voix du président de son conseil d’administration, Jean-Jacques Schilt, admettait «des défaillances sur le chantier dans la livraison de certains plans» et «un changement de bureau d’ingénieurs en cours de route».

Les difficultés d’une «infrastructure hypercomplexe» (227 millions de coûts estimés) étaient également évoquées pour expliquer ce mauvais chronomètre dans l’offre de divertissement de l’aréna. Malgré ce calendrier flou, la société AEG, puissante multinationale de divertissement américaine qui gère la programmation de l’aréna ainsi qu’un immense réseau de stades aux États-Unis et les agendas de tournée des Rolling Stones et de Céline Dion, avait maintenu son entregent pour décrocher le Cirque du Soleil. Qui viendra finalement, mais pas pour le spectacle originellement espéré, et avec une première «suisse» plutôt qu’européenne.

Premiers spectacles

En attendant l’automne prochain, le complexe pourra déjà éprouver ses capacités en recevant quelques événements – pas des moindres. Selon Jean-Jacques Schilt, le CSM fera venir le Béjart Ballet Lausanne en juin 2020 pour un spectacle «de grande envergure». La compagnie ne donne pas de détails, si ce n’est qu’elle investira les lieux pour cinq représentations d’un spectacle qui sera dévoilé le 15 novembre. Le MAD investira aussi les lieux pour son réveillon du 31 décembre. Et Art on Ice fera son étape vaudoise sur la glace de l’aréna le 11 février. Selon le LHC, d’autres spectacles pourraient être annoncés pour ce printemps. La programmation de cette première saison restera toutefois loin des 50 spectacles et concerts que le club pourra, en théorie, accueillir dans son nouvel écrin chaque année.

«Crystal», du 9 au 13 septembre 2020 à Lausanne, Vaudoise arena. Billets en vente exclusivement pour les membres du Club Cirque dès ce lundi. Mise en vente publique dès le 8 novembre à 10h, via ticketcorner.