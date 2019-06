Contre les ondes des écrans, la crème veut faire bouclier

Les smartphones, tablettes, ordinateurs, mais aussi les ampoules LED diffusent tous cette lumière bleue – également naturellement émise par le soleil – contre laquelle on nous met sans cesse en garde. Avec une longueur d’onde située dans les bleus violets, elle délivre une très haute énergie, proche de celle des UVA, et produit une importante pénétration cutanée, allant jusqu’au derme. Pour ces effets, elle a souvent été utilisée en photothérapie pour traiter l’acné, l’eczéma ou le psoriasis. Cependant, à forte dose, soit plus de 30 minutes par jour, elle peut impacter directement notre peau. Et bien malgré nous, dans notre environnement urbain moderne, on s’y retrouve exposés de nombreuses heures quotidiennes. On savait déjà que c’est mauvais pour nos yeux et que cela gâche la qualité de notre sommeil. Des études scientifiques se sont enfin intéressées depuis trois ans à ses méfaits sur la peau. Vraiment? Cette nouvelle ne tient-elle pas plus du marketing que de la menace réelle?

Hausse de l’utilisation des LED

«Nous ne parlons pas de danger de mort, de débuts de cancer ou de pronostics aussi alarmistes, mais l’exposition quotidienne à la lumière bleue pendant environ six heures est clairement néfaste pour la peau, confirme Tao Xu, directrice scientifique chez SYHA. Avant 2016, la communauté scientifique ne s’était pas intéressée à ce problème, mais avec l’augmentation des appareils utilisant les LED, elle s’est penchée sur le sujet et nous savons désormais que ces ondes ont des impacts directs sur la peau. La lumière bleue induit le stress oxydatif qui influence les productions d’élastine et de collagène. De plus, les radicaux libres engendrés par ces radiations déclenchent des réactions qui endommagent l’ADN et altèrent les mécanismes de régénération cellulaire.» En d’autres termes le teint devient terme, le grain de peau se fait irrégulier et les taches pigmentaires apparaissent.

Cliquez sur l'infographie pour l'agrandir

«Nous avons fait des tests ex vivo sur de la peau en laboratoire que nous avons exposée uniquement à la lumière bleue à forte énergie pendant plusieurs heures et sur la durée, pour reproduire approximativement une exposition de six heures quotidiennes, reprend la directrice scientifique de la marque. Ce qui est plus difficile à évaluer, c’est la concentration de lumière produite par chaque appareil et donc que chacun sache précisément à quels risques il s’expose.»

Cette étude a permis à la toute nouvelle marque française SYHA de développer son sérum qui revendique «protéger à 100% de la lumière bleue». De leur côté, les Suisses de Hanzz & Heidii ont décidé d’intégrer leur formule «Infraguard» à leurs produits de jour pour homme et pour femme. «Nous sommes très attentifs aux méfaits de toutes les formes de pollution sur la peau et les attaques de la lumière bleue en font partie, explique Audrey Goebel, directrice produit et développement de la marque. Nous avons trouvé un partenaire très pointu pour nous fournir les ingrédients naturels qui composent notre bouclier.»

Difficile avec si peu de recul de quantifier l’étendue des effets secondaires de l’exposition à la lumière bleue. Mieux vaut éteindre ces appareils dès que possible. (24 heures)