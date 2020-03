Coronavirus: le Verbier Festival est annulé

Art Basel reporté à septembre

Art Basel, une des plus grandes foires d'art contemporain au monde, qui se tient chaque année en juin à Bâle, en Suisse, a annoncé jeudi le report de son édition 2020 à septembre en raison de la pandémie de Covid-19.



En concertation avec les galeries, collectionneurs et différents partenaires de l'événement, les organisateurs, qui avaient déjà dû suspendre la version du salon à Hong Kong prévue en mars, ont décidé de reporter l'événement et de le fixer du 17 au 20 septembre, ont-ils indiqué dans un communiqué.



Les journées réservées aux grands collectionneurs, qui viennent habituellement se bousculer pour faire leurs achats avant que la foire n'ouvre officiellement ses portes, se tiendront les 15 et 16 septembre.