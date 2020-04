La culture par l’oreillette

Zoom

L'ultime mue de l'audiobook

Des contes enregistrés sur 45 tours au titre pompé sur une plate-forme web, la littérature audio suit l’air du temps. Disponibles sur CD, puis support MP3, les titres désormais, s’offrent en applications dédiées qui les connectent sur ordinateur, tablette, smartphone. Selon les dernières statistiques, le livre audio bascule dans le format dématérialisé. Si 58% des consommateurs usent encore d’une disquette, le téléchargement est aussi pratiqué par 52%, reflet de l’écoute itinérante.



Interrogé sur le bien-fondé de sortir ses manuels en bon vieux livre de papier mais doublé d’une disquette, le psychothérapeute Christophe André remarquait: «C’est une habitude désuète, je sais, qui fait encore plaisir à quelques-uns, ceux toujours plus rares, qui possèdent encore un lecteur de CD». A méditer à l’ère de Spotify et autres Netflix régulés par le moto ATAWADAC («Any Time, AnyWhere, Any Device, Any Content») à traduire par la «mobiquité» (mobilité et ubiquité) du «Tout, Partout, Tout le Temps».