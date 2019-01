Antigel, tout l’art de se distinguer

Sur les panneaux d’affichage, ce sont des lettres rouge pétard sur fond bleu électrique. Antigel dans ta face. Un slogan en guise d’invitation: «Shake Genève», secoue la ville. Antigel, 9e édition, se met en branle ce vendredi 1er février. Concerts pop, spectacles concernants, soirées festives, sons et lumières – les fameux «made in»: voilà pour les trois semaines à venir le copieux menu de l’événement incontournable de l’hiver.

Pilotée par une équipe expérimentée, à la tête de laquelle trône Eric Linder, la manifestation peut prétendre à une sorte de prévalence dans le paysage culturel romand. Antigel a une réputation. Auprès des spectateurs, surtout: 50 000 visiteurs l’an passé, chiffre stable. Un succès qui devrait être reconduit cette année. Le concert de Sophie Hunger vendredi à l’Alhambra – jauge augmentée à 1100 places – affiche déjà complet. Et ce n’est pas le seul.

L’insolente réussite d’Antigel, ça ferait un bon titre. À quoi cela tient-il? On a pu évoquer le «modèle» Antigel. Original, unique. Vu de la lune, quelque chose comme «musique, bamboche et balade nocturne» est assez juste aussi. Ça fait léger en comparaison du «safari culturel» cher aux organisateurs. Plus judicieux: scrutons Antigel à hauteur d’humain. Le festival vu par ses pairs, ses amis, ses partenaires, peut-être même ses ennemis…

Jeux de séduction

À la tête de La Bâtie après avoir dirigé l’Association pour la danse contemporaine, Claude Ratzé a, dit-il, «un bout de son ADN» dans l’histoire d’Antigel. Pour cause, puisqu’il a participé à sa fondation. Bâtie et Antigel, un l’été, l’autre l’hiver. Bâtie plus théâtre, Antigel plus musique. La Bâtie vise-t-elle un public plus lettré? Antigel, plutôt les jeunes adultes? «La force d’un festival, c’est sa communication, rappelle Claude Ratzé. Celle d’Antigel est admirable!» Lettres rouges, fond bleu. Affiches, internet. Rapide, massive, efficace! «Le danger, note le directeur de La Bâtie, est que la campagne prenne le pas sur le contenu. Et cela concerne tous les festivals.»

On voudrait Antigel comme nouvelle stratégie festivalière. Vrai? «Concernant le contenu, ce ne sont pas les festivals qui changent mais les créations des artistes», répond Sandrine Kuster, directrice du Théâtre St-Gervais. Ce dernier collabore avec Antigel pour la pièce «Eromania (History X)»: «Un choix concerté, né non pas d’un besoin de collaborer, quand bien même la prise de risque – finance, communication – est partagée, que d’une envie. Il s’agit d’intéresser un public plus jeune qui ne vient pas au théâtre. Pour cela, Antigel est l’assurance d’une bonne fréquentation.»

Antigel attire. Mais Antigel a besoin d’éléments attractifs. C’est le jeu de la soirée anniversaire des 10 ans du label genevois Colors Records, le 21 février au Grand Central. Lieu de fête, soirée idoine: «Eric Linder voue une passion à la musique. Et il reconnaît, contrairement à la plupart des décideurs genevois, la réussite de nos artistes, les Di-Meh, Slimka, Makala…» Constat enthousiaste du patron de Colors, Thibault Eigenmann. S’agit-il pour lui de gagner en exposition avec Antigel? «L’inverse! Cette soirée permet à Antigel de faire le plein, et à nous de faire une belle fête avec le public genevois.»

Faire confiance aux artistes?

Parlons d’insolites à présent. Antigel a un cousin, lointain certes: le festival GéNéRiQ, organisé depuis 2007 sur Dijon, Belfort et Mulhouse. Prochaine édition du 7 au 10 février. S’il «défriche» lui aussi les musiques – en collaborant d’ailleurs avec Antigel pour partager des vedettes, ainsi d’Anna Calvi cette année –, le GéNéRiQ sert également des «expériences insolites» dans des «lieux fous». Un orchestre de cors des Alpes jouant Depeche Mode, un «play-back géant», un concert en bibliothèque… Quinze mille visiteurs en moyenne. Succès total, se réjouit le directeur, Kem Lalot, également programmateur des Eurockéennes de Belfort: «Les spectateurs achètent leur billet en fonction des lieux avant même de connaître la programmation. Se dépayser, voilà ce qui motive les gens.»

Voir du pays, la belle affaire. Un des éléments fondateurs d’Antigel concerne l’utilisation du territoire. L’éclairage de Myriam Kridi, directrice du Festival de la Cité, à Lausanne: «Nous avons en commun une réflexion sur le lieu. Est-ce un art en soi? Plutôt un type de projet, mêlant architecture, urbanisme et arts vivants.» Myriam Kridi d’évoquer le coût considérable d’une telle démarche. «Le risque, lorsqu’on a beaucoup investi dans la scénographie, est de se retrouver avec les arts vivants en bout de création, moins bien dotée.» C’est pourquoi, constate la directrice de la Cité, il vaut mieux confier l’entier du projet aux seuls artistes. C’était, comme on l’avait relevé pour Antigel, le cas d’un excellent «made in» en 2014, «Cosmoland», signé par le collectif Rucksack Gogolplex. Une équipe commissionnée à l’extérieur de la manifestation, chose rare dans l’histoire du festival genevois…

