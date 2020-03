Archizoom reconnecte architecture et agriculture

L’architecture et l’agriculture cohabitent depuis 10'000 ans mais les liens entre les deux sont souvent absents des cours académiques. Sébastien Marot, philosophe de formation, en a fait une de ses priorités et enseigne désormais cette complémentarité problématique dans de nombreuses écoles d’architecture et à l’EPFL. Son exposition «Agriculture and Architecture: Taking the Country’s Side», est à découvrir à Archizoom. Plutôt pointue, elle intéressera les architectes mais aussi les passionnés des questions de développement urbain et d’intégration de la nature en ville.

Dans une scénographie très minimaliste, une grande frise chronologique complétée de 42 panneaux thématiques —riches de références bibliographiques— retrace les évolutions parallèles de l’architecture et de l’agriculture. «Le volet historique de l’exposition permet de mettre en perspective les réflexions sur l’architecture de demain», précise Cyril Veillon, directeur d’Archizoom. L’occasion de se projeter dans l’avenir avec quatre scénarios possibles de planification urbaine représentés à travers de grandes illustrations. À l’instar de celui où l’économie urbaine absorbera l’agriculture ou, à l’opposé, le modèle où l’urbanisme aura fait son temps et devra être remplacé par des principes de conception inspirés par la permaculture chère à Sébastien Marot.

EPFL, Archizoom

Jusqu’au me 29 avril. Lu-ve (9h30-17h30), sa (14h-18h). www.epfl.ch