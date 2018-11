Avant les fêtes, Idles vous souhaite un joyeux bordel

Soirée de gala aux Docks, mardi soir. La vieille garde des rockers romands (barbes grises) côtoyait la presque encore jeune relève de la chose électrique (barbes noires) pour assister à la prestation d’Idles, barbes de toutes les formes, de la bavette de bûcheron aux bacchantes de méchants hussards. Depuis leur concert au Paléo en juillet dernier, les cinq de Bristol sont THE groupe dont on parle, traînant derrière eux une rumeur de concerts apocalyptiques plus tenace qu’une odeur de choux dans un EMS. Mérité?

Le batteur ouvre le bal dans les tempos métronomiques qui font le ciment de ce gang refusant l’épithète punk mais qui, sans doute, a écouté The Damned, Buzzcocks et autres Stranglers avant de se former en 2011. Entre deux guitaristes hirsutes tenant leurs instruments sous le menton, le chanteur Joe Talbot mate la foule comme s’il voulait la manger. La lessiveuse démarre, impressionnant mélange d’une pulsion rythmique centrale et de guitares latérales en vrille, aiguës, dissonantes. Comme au comptoir, Talbot prend assise sur le tout et crache son chant-slogan, créant cette ambiance anxiogène de la minute qui précède la bagarre – l’influence du hardcore américain, Henry Rollins en tête, est bien présente.

L’actualité de la chose, alors? L’immortalité, plutôt, soit cette énergie brute, revendicatrice, concentrée malgré l’éparpillement anarchique des musiciens. Du rock fait pour les pubs, pour la confrontation avec le public que Talbot challenge volontiers avec le sourire de celui à qui il ne faut tout de même pas cracher dans la bière. Le chaos ordonné qui en résulte pourrait fissurer les murs. Ceux des Docks ont tenu bon durant 80 minutes de concert rempli de rage positive et d’humour British. Pas l’apocalypse annoncée, mais un joyeux bordel par les rejetons des punks et des Monty Pythons. (24 heures)