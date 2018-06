BDFIL vise l’international avec Dave McKean

À l’heure de présenter les moments forts de la 14e édition du Festival de bande dessinée Lausanne (BDFIL), son directeur, Dominique Radrizzani, se réjouit de la portée internationale de la manifestation avec la présence, comme invité d’honneur, de l’Anglais Dave McKean. «C’est un artiste phénoménal, novateur, un des pionniers des effets picturaux dans la bande dessinée», précise-t-il. Tour à tour musicien, réalisateur et illustrateur, on lui doit notamment le roman graphique américain «Arkham Asylum» mettant en scène Batman, ou encore «Cages», deux fois primé. Fou de bandonéon, il s’est inspiré de son album préféré de l’artiste argentin Astor Piazzolla enregistré à Lausanne en 1989 pour créer l’affiche de la manifestation.

Légume justicier du 9e art

Autre auteur à recevoir les honneurs d’une rétrospective: Nikita Mandryka et son héros végétal, le Concombre masqué. «Il a inventé le légume justicier du neuvième art évoluant dans un monde à la fois surréaliste et teinté de féerie», précise le directeur. D’origine russe, installé à Genève depuis plus de vingt-cinq ans, Mandryka a notamment fondé «L’Écho des savanes», avec Gotlib et Bretécher, en 1972.

BDFIL conserve son centre névralgique à la Riponne mais étend sa toile particulièrement au Flon, dans une foule de galeries (pour la partie off) ou encore au Musée historique. Dans la longue liste d’expositions, citons encore le projet original de Yannis La Macchia, qui explore les nombreux changements du numérique dans la création, publiant «des bandes dessinées innovantes qui repoussent les limites du neuvième art». (24 heures)