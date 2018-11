Bashung, mort et vif

Trois semaines entre quatre murs, une voix pour seule compagnie. Pas n’importe laquelle. Celle d’Alain Bashung, aux vibrations plus hantées que jamais depuis que le chanteur a largué les amarres le 14 mars 2009. Il a fallu du courage à la guitariste et productrice Édith Fambuena pour accepter l’offrande de Chloé Mons, la veuve du musicien: s’enfermer au pays des morts avec un ami disparu et une brassée de chansons en friche, de maquettes plus ou moins abouties, d’idées jetées à la voix et à la six-cordes par un chanteur dont le cancer, déjà, rognait les poumons. Avec la mission de donner chair et vie à cette vingtaine de squelettes que l’épouse avait rangés dans un tiroir, fermée à clé le temps du deuil.

C’est peu dire qu’«En amont» fait l’événement automnal de la rentrée musicale française, cohabitant par coïncidence avec l’autre publication post mortem d’un Johnny imperator (1 million de ventes de «Mon pays c’est l’amour» avant même les cadeaux de Noël). La concordance des tombeaux ouverts n’explique pas à elle seule l’emballement critique autour d’un Bashung dont le gothique rock’n’roll s’est comme rarement avant lui adapté à la tradition nationale de chanson et de variété — et dont ces chants d’au-delà du Styxx explicitent la portée spectrale. Les exégètes redoublent ainsi de frissons pour décrypter les paroles d’«Immortels» qui ouvre cet album, le dernier de la discographie officielle du chanteur par volonté de sa veuve et unique ayant droit.

L’emballement est-il justifié? Les atermoiements, en tout cas, l’étaient. Toucher au legs brut et non ratifié d’un artiste célèbre pour sa méticulosité soucieuse, capable de faire malaxer le texte d’une chanson par son auteur durant une année avant de choisir la version originelle, a rebuté nombre de producteurs potentiels — dont Gaëtan Roussel, pourtant maître d’œuvre du dernier disque en date, «Bleu pétrole», auquel la plupart des 11 chansons finalement retenues sont liées. «À partir du moment où elles ont été enregistrées en maquette, cela suppose que Bashung les avait validées», (se) rassure Jean Fauque, le compère qui signa notamment «Osez Joséphine». Pour Chloé Mons, il était surtout question de faire vivre la voix d’un artiste dont la sombre stature, selon elle, ferait peur aux radios et aux télévisions à l’heure des commémorations.

Pour Édith Fambuena, plus modestement, il s’agissait juste de «donner un peu de rab» à ceux qui ont aimé Alain Bashung. L’ex-guitariste des Valentins, qui collabora avec lui lors de l’épisode postdépressif de «Fantaisie militaire» (1998), a plongé dans l’aventure en ermite et forçat, noyant ses appréhensions dans un rythme sous hypnose. «Je travaillais douze heures de suite, puis dormais deux heures, confie-t-elle à la presse française. Quand j’ai voulu appeler Alain pour qu’il refasse une voix, j’ai réalisé que je devenais dingue.»

Sur son atelier, onze parties vocales enregistrées entre 2005 et 2008 pour autant de textes signés Dominique A, Joseph d’Anvers, Daniel Darc, Arman Mélies, Raphaël, Mickaël Furnon, etc. À l’époque de «Bleu pétrole», Bashung avait confessé un manque d’inspiration et lancé un vaste appel d’offres auprès des meilleures plumes sur le marché. Certaines avaient fini sur le disque. D’autres furent éconduites et, neuf ans plus tard, apparaissent sur «En amont» parfois à la surprise de leur auteur, tel Raphaël ayant oublié avoir envoyé le texte des «Salines»! La productrice a conservé à l’ensemble une texture dépouillée, sans ajouts superfétatoires, jouant les pistes de guitares acoustiques et slide, travaillant sur les échos, les volumes, les dynamiques et un dépouillement sombre qui évoque le travail de Rick Rubin sur les ultimes albums de Johnny Cash.

Ce souci d’authenticité trahit évidemment les limites d’un disque en absence de son géniteur. Édith Fambuena et Chloé Mons ont invoqué Gene Vincent et Alan Vega, héros de Bashung, comme influence artistique expliquant l’aridité d’«En amont». Ce rock sec à l’os fonctionne effectivement sur des titres comme «Ma peau va te plaire», tout en menace de blues poussiéreux. Si proche de l’esprit de «Bleu pétrole», «Immortels» se plaît aussi dans sa montée en ivresse, tout comme «Elle me dit les mêmes mots». Mais au milieu du guet, le caractère rudimentaire de l’ensemble transforme l’argile en pierre. Puis en bloc monolithique, passé les beaux horizons de «Montevideo» et, surtout, les frondaisons aimables des «Salines» — seule chanson confiée «à l’extérieur», en l’occurrence à Raphaël, qui paraît bien moins figé dans la révérence austère, et bien plus inspiré. Le bonheur de retrouver Bashung se délite peu à peu, par manque de reliefs et de grandes idées. La rançon d’un album fait «à l’envers», pas du tout indigne mais en dessous de ce qu’on pourrait fantasmer de ces chansons. Certes, Alain Bashung ne les a pas jetées. Il a «validé les maquettes». Mais il ne les a pas non plus intégrées à son dernier disque de son vivant. Il y avait sans doute une raison à cela. (24 heures)