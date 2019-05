Burki fait le mur sur ceux de Sottens

Il fallait au moins l’antenne de Sottens, ancien émetteur en ondes courtes et moyennes qui abreuva le canton en informations, pour abriter une expo de celui qui, jour après jour durant 38 ans, croqua l’actualité au sein de «24 heures». Deux sortes de diffuseurs arrimés dans l’imaginaire vaudois! Et bien que la casquette de Burki fut moins pointue que l’antenne de Jorat-Menthue, son rayonnement n’en était pas moins puissant. Dans un double exercice de résurrection, l’association le Cadratin honore l’un et l’autre, en déployant 100 œuvres du dessinateur sur les murs de l’immense espace qu’elle occupe dans l’émetteur de Sottens depuis novembre 2018 et son déménagement de Vevey.

De fait, le visiteur a le choix entre deux motifs d’étonnement. Celui, d’abord, du gigantisme bien ordonné de ces vénérables machines d’imprimerie que les nouveaux occupants des lieux, Jean-Renaud et Ruth Dagon, collectionnent et entretiennent depuis des décennies. Elles sont disposées sur trois étages et, dans leur élégance métallique au cœur de glorieux volumes industriels, offrent une première source de curiosité à épancher.

Jean-Renaud Dagon se fend la pipe devant la patte de Burki. Avec lui, l’imprimeur accueille sa première expo. (Photo: Patrick Martin)

Et puis, dans les hauteurs, courant le long d’une large passerelle en bois clair flambant neuf, clignotent cent dessins de Raymond Burki parus dans «24 heures» avant sa retraite en août 2014, puis son décès le 29 décembre 2016. La sélection a été opérée par les amis de l’artiste, piochant parmi les 8000 pièces qui constituent le fond de la Fondation Raymond Burki, gérée par sa femme et ses fils. «Au même moment que se créait la fondation est tombée la nouvelle du déménagement du Cadratin de Vevey à Sottens, raconte le journaliste Philippe Dubath, ami de Burki comme du couple Dagon. J’ai glissé l’idée, qui me paraissait évidente, que le Cadratin expose Burki, lui qui aimait tant pêcher dans les rivières de la région.»

Doux griffeur

Dont acte. Par thématiques plutôt que par époque, le coup de crayon du doux griffeur visite trente années de dessin de presse, et autant d’événements aussi mondiaux que la mort de Deng Xiaoping (croqué sur son lit de mort, dans sa poche un exemplaire de «Quand la Chine s’éveillera» et des bras ensanglantés dépassant sous le matelas) et aussi vaudois qu’une tentative de déstabilisation contre Daniel Brélaz. «Vaud», «Suisse», «Armée», «Santé», «Économie», «Sport», les thèmes démontrent la polyvalence de Burki, au gré de l’actualité, de son inspiration et de ses envies. «Le dessin fonctionne aussi à plusieurs niveaux, relève Jean-Renaud Dagon: l’effet immédiat du gag, de la surprise, puis on découvre toute la subtilité de la composition, des expressions, des personnages. On peut facilement passer deux heures devant tous les dessins, si l’on veut vraiment s’y plonger.»

En cent dessins choisis par ses pairs et amis, le style et l’humour de Raymond Burki (1949-2016) explosent.

Sous le balcon, un mur présente une série du «jeune» Burki, quand il crayonnait hachuré en noir et blanc dans le «24 heures» des années 1980. Plus sombre de style et peut-être d’humeur, mais déjà rempli d’humanisme révolté.

(24 heures)

Sottens, Le CadratinJusqu’au 16 novembre, du me au ve (10 h à 16 h) et le sa (9 h-16 h)