«C’est un musée pour exposer de l’art, pas le talent des architectes»

Le musée à travers l'oeil des photographes



C’est la première image que j’ai prise du musée, de manière purement instinctive, juste avant la conférence de presse de l’inauguration. Je l’apparente à une forme de «street photography», avec des correspondances entre formes et couleurs. C’est tout simplement un instant fugace. Je porte aussi un regard ironique sur l’environnement du MCBA, en détournant l’attention ailleurs. Même si cette image peut apparaître comme une critique de la massivité du bâtiment, je trouve celui-ci très beau, avec sa surface de briques, son côté postindustriel, ses volumes…

Florian Cella, photographe «24 heures», 46 ans, «Sans titre»







Je me suis baladé dans le MCBA lors des journées portes ouvertes, avec mon iPhone. Soudain, les perspectives et les personnages me sont apparus étranges. Les plus belles photos apparaissent par surprise. «Ce n’est pas moi qui prends les photos, ce sont elles qui me prennent», disait le photographe Lartigue. J’y vois aussi du théâtre improvisé, avec des acteurs saisis dans l’instant, sans savoir qu’ils jouent. Si de l’extérieur le bâtiment m’indiffère, l’intérieur, avec la ville présente à travers les vitres, me fascine.

Philippe Pache, 58 ans, lauréat du concours «Architectures à aimer», du Groupe Bernard Nicod,

«Plateforme 10»







Travailler avec un objet architectural aussi puissant donne énormément de possibilités au niveau des reliefs et des lumières. J’ai voulu ici m’éloigner de la représentation ordinaire d’un musée. Et la nuit est idéale pour cela, car il faut tout redécouper grâce à l’éclairage artificiel. C’est très ludique de transfigurer l’espace, pour donner un autre impact formel et plastique. Pendant toute la construction, j’ai aussi voulu témoigner de la rationalité et du chaos qui se côtoient. Ce bâtiment est magnifique. Et ce qui me fait sourire, c’est que je le trouve à l’image de notre mentalité protestante.

Matthieu Gafsou, 38 ans, «Sans titre»







Invitée à réaliser la documentation artistique du chantier durant trois ans, j’ai tout de suite éloigné l’idée de photographies d’architecture traditionnelles. Celles que j’ai faites m’ont plutôt renvoyée au musée à venir, comme des invitations à rêver le bâtiment. À la même époque, j’ai eu un enfant. Avec Éric Vautrin (ndlr: son compagnon), nous avons alors imaginé des diptyques, qui mettent en résonance la naissance du musée et la vie qui va, notre enfant mais aussi les réalités autour de nous. Avec la question du legs fait aux générations suivantes. Une interrogation présente au moment du chantier.

Loan Nguyen, 42 ans, «Des fleurs à Malley, printemps 2018»