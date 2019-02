Caroline Loeb se couche désormais de bonne heure

Loeb ou Sagan? Caroline ou Françoise? Dans les rues de Lausanne, l’une et l’autre matent le passant d’un même regard indolent, comme une invite sans trop d’insistance, un appel nonchalant à venir découvrir ce curieux «deux en un». Que l’auteure de «C’est la ouate», ode à la douce flemme, incarne sur les planches l’écrivaine de la sainte oisiveté est bien moins incongru qu’il n’y paraît. Seule en scène sous sa perruque blonde, Caroline Loeb dit les mots de Françoise Sagan, et le résultat cartonne depuis sa création en 2016. Avant deux représentations au CPO d’Ouchy ce week-end, l’icône du Paris nocturne et des années 80 recevait au matin, entre café et croissants. «Désormais, je me couche de bonne heure.»

Selon votre expérience, et sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que le mot «ouate» se retrouve dans le titre de l’article?

Huit! Et je suis prête à vous soudoyer pour ne pas le mettre! (Rires)

Comment survit-on à un tel hymne?

On bosse. On serre les dents et les fesses. Quand on marque ainsi une époque, les gens restent scotchés. J’ai fait beaucoup de choses depuis lors, – de la mise en scène, de la comédie, du chant – donc être ramenée tout le temps à un 45 tours, c’est violent.

Mais aussi à son clip, un condensé de l’esthétique de 1986. Musicalement et visuellement, vous incarnez une certaine idée de cette époque…

Sans doute, oui. J’étais au cœur de la marmite parisienne, tout le temps au Palace et aux Bains Douches (ndlr: lieux cultes de la nuit branchée) avec Mondino, Gaultier, Mugler, Kenzo, les stylistes de l’époque. S’habiller, chiner, c’était l’occupation principale de la journée. Le soir, on côtoyait Mick Jagger, Paloma Picasso, Jack Nicholson, sans avoir un rond, juste parce qu’on avait un look un peu fun. Boire un verre à côté d’Andy Warhol, on trouvait ça normal.

Cela fait de bons souvenirs?

Bien sûr, mais ce ne furent pas les plus belles années. Il y a beaucoup de fantasmes sur cette décennie. Venant du punk, on était quand même «no future» et «sex, drugs et rock’n’roll» – ou plutôt disco. Je ne vais pas rentrer dans les détails…

Vraiment pas?

C’était fun, mais c’était aussi trash. Je riais beaucoup. Beaucoup trop! Il y a eu une grosse gueule de bois. Pour moi, cette période se rapproche le plus des années 30, avec l’impression de danser sur un volcan, avant le sida. Mais c’est peut-être sur les volcans que l’on danse le mieux.

Françoise Sagan prisait aussi ce flirt avec les extrêmes et cette manière d’envisager la vie avec un détachement non dupe. Vous êtes vous retrouvée dans son parcours?

Plutôt dans son regard sur les choses, notamment sur le succès. J’ai été frappée par lui en 1986 tout comme elle fut foudroyée par le retentissement de «Bonjour tristesse», en 1954. Ce qu’elle dit sur «cette boule de neige effrayante et multicolore», je l’ai ressenti de la même façon. C’est un truc qui bouleverse une vie. Je n’ai pas été accro aux casinos comme elle, heureusement.

D’autres ressemblances?

J’ai été dopée à la littérature, moi aussi. J’adore également son rapport à l’argent. Elle disait qu’elle aimait le jeu car l’argent y trouvait là son rôle exact: quelque chose qui circule, sans caractère sacralisé. Moi, j’ai flambé, vous n’avez pas idée! J’étais coauteur de «C’est la ouate», ainsi j’ai gagné pas mal en très peu de temps. J’avais beau avoir 30 ans, je n’avais aucun recul. L’âge n’a pas d’importance dans ces cas-là. Quand ça vous tombe dessus, c’est tellement fou qu’on est forcément démuni. Ça a duré deux ans.

Vous rouliez en Ferrari, comme Sagan?

Non, je n’ai rien acheté du tout. J’invitais des gens. Quand j’aimais une fringue, je l’achetais dans toutes les couleurs. C’est extrêmement facile de dépenser de l’argent, vous savez: il suffit de ne pas compter.

Vous n’avez pas croisé Françoise Sagan en boîte de nuit?

Non, jamais. Mais ça ne me gêne pas. Je n’aurais vu aucun intérêt à tomber sur elle bourrée à 4 h du matin au Palace, et moi dans le même état. Je l’ai découverte ensuite de façon tellement plus intime et profonde à travers son livre d’interviews (ndlr: «Je ne renie rien», 2014) qui donnent le corps de mon spectacle!

Était-elle une figure féministe, qui expliquerait son attrait très contemporain?

Elle était tellement libre qu’elle est au-delà du féminisme et de ses codes. Avant elle, j’avais créé des pièces autour de Madonna et de George Sand, toutes des femmes qui s’affirment comme non féministes, paradoxalement. Avec le féminisme, on est quand même souvent dans la revendication permanente, genre «pile je perds, face je ne gagne pas». Je revendique bien sûr la liberté des femmes, mais je me méfie des dogmes.

Vous avez mis cette liberté en pratique: la pop eighties fut riche en chanteuses de caractère.

Oui, vraiment. Guesch Patti, Elli Medeiros, Lio, Catherine Ringer des Rita… Que vous dire? On était créatives et l’époque nous le permettait. On faisait, simplement, sans militantisme. Nous n’avions pas toutes des physiques de bimbos ni des voix démentes mais nous avions nos personnalités. Tout comme Sagan: elle venait d’une famille bourgeoise, s’habillait avec des chemises un peu cucul mais elle affichait une totale liberté de ton. Elle n’avait pas besoin de se balader avec une pancarte ou une étiquette. On peut être une chose et son contraire. Ressembler à une bourgeoise et être une punk.

(24 heures)