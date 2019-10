Ces héros de papier mieux protégés que les vivants

Irréductibles, Astérix et toute sa tribu de Gaulois le sont aussi lorsqu’on touche à leur image, d’autant que ces dernières abondent, tentantes, sur la Toile. Et logiquement la calculette des gardiens des droits d’auteur s’agite dès qu’il s’agit de reproduire la couverture d’un album ou celle d’une silhouette iconique, la livraison des illustrations étant encore conditionnée à une relecture des articles à paraître afin de «corriger d’éventuelles erreurs ou imprécisions».

Notre envie de célébrer un Astérix sexagénaire au-delà de son actualité commerciale et du «kit de presse» fourni, s’y est frottée, jouant le jeu des contraintes plus exigeantes qu’habituellement afin d’obtenir une image d’Idéfix pour saluer son entrée dans la saga en 1965, celle d’un banquet pour rappeler l’amour des Gaulois pour la bonne chair, ou encore la couverture des aventures en Helvétie du héros. Même l’apparition de personnages de la saga sur une photographie d’archive payée à une banque d’images de presse tomberait sous le coup des droits d’auteur! L’intention de conserver notre liberté éditoriale, comme la facture finale, nous ont donc fait renoncer. «C’est clair, note Me Ivan Cherpillod, spécialiste du droit d’auteur, qu’à partir du moment où ce ne sont plus les auteurs qui gèrent leurs droits et qui auraient peut-être adhéré spontanément au projet, mais des sociétés qui ont pour mission de les sauvegarder, cela peut pousser à des excès de zèle.»

À la tête de BDFIL, Dominique Radrizzani en a aussi vécu. Il a parfois renoncé, parfois payé. «Nous vivons depuis quelques années dans un tsunami médiatique perpétuel où la puissance de l’image s’est démultipliée. Corollaire: les gens sont de plus en plus vigilants face à son utilisation et à ce qu’ils peuvent éventuellement en tirer. C’est vrai dans l’espace public, comme dans le domaine culturel et Astérix n’a pas le monopole. La bande dessinée non plus!»

Pourtant qu’il s’agisse d’illustrer une référence de la culture pop ou de revisiter le mythe, les gardiens du panthéon de la BD sont intransigeants. Début septembre, les juristes de Moulinsart SA faisaient fermer une exposition inscrite au programme off de BDFIL. L’artiste Atak, fan de la mèche la plus célèbre du neuvième art, avait notamment signé une affiche montrant Tintin et Milou en balade sur les hauts de Lausanne. Le Berlinois issu de la scène underground pensait «hommage», l’empire Moulinsart l’a vu par un autre prisme et la galerie RichterBuxtorf a dû revoir son accrochage pour rouvrir l’exposition. Le même mois, c’est la cultissime fusée à damiers qui devait disparaître de l’affiche anniversaire du Centre belge de la BD, 30 ans d’âge. Mais la société ne gagne pas toujours, elle a dû s’incliner, la justice ayant donné raison à des fans néerlandais qui publiaient un magazine sur le reporter illustré par les vignettes originales.

«À partir du moment où on considère qu’il y a une œuvre, son environnement est sujet à protection et son image aux droits de reproduction. Par contre, ce qui manque, c’est une législation sur le droit de citation»

Lors de sa sortie annuelle et parallèle à chaque édition de BDFIL, «La Revue Bédéphile» fait pareil mais ne court aucun risque. «Certains directeurs de festival considèrent que comme toutes les couvertures se trouvent sur les sites de vente en ligne, elles peuvent être considérées comme libres de droits. En réalité, elles ne le sont pas. Nous payons, nous l’avons fait pour l’exposition Hergé en 2016 comme pour la vignette d’«Astérix chez les Helvètes» dont j’avais besoin pour un article sur la fondue dans la bande dessinée. Le prix dépassait les 100 francs, j’avais trouvé cher mais j’ai payé. Il y a aussi des bonnes surprises, reprend le directeur. Certains éditeurs, considérant le fait que nous soyons un festival à but non lucratif assorti d’une publication scientifique, revoient leurs prétentions jusqu’à offrir les droits. Par contre, ils demandent toujours une relecture des textes!»

Ce droit de regard figurant dans les conditions préalables à l’obtention d’images payantes auprès des éditions Albert René, créées par Albert Uderzo, et désormais dans la maison Hachette. Il y en a d’autres, dont l’interdiction d’associer les personnages à d’autres figures de bande dessinée, et encore plus à certains domaines (alcool, tabac, politique, argent, sexe, médicaments et univers de la médecine). La charte comptant douze points, elle prévient encore qu’aucune terminaison en «IX» ne peut être utilisée. En 2013, la société Mobilix.org avait dû en débattre en justice.

«À partir du moment où on considère qu’il y a une œuvre et la bande dessinée est le neuvième art, rappelle Dominique Radrizzani, son environnement est sujet à protection et son image aux droits de reproduction négociés par les successions, voire les futures successions. Par contre ce qui manque, c’est une législation sur le droit de citation.»

Elle existe en France, applicable uniquement dans le périmètre de la littérature qui ne s’étend pas à la bande dessinée. «En droit suisse, détaille Me Ivan Cherpillod, le texte légal dit que les citations tirées d’œuvres divulguées sont licites à certaines conditions matérielles et formelles. Mais peut-on citer une œuvre artistique? Les tribunaux ne se sont pas prononcés. Par exemple, lorsqu’on reproduit l’image d’un personnage dans son entier ou celle tirée d’une bande dessinée, est-on encore dans une citation? Ce n’est pas certain. À cet égard, la taille de la reproduction pourrait servir de jauge. Réduite à une imagette, elle servirait à des fins de commentaire ou de référence. Agrandie sur un quart de page, elle pourrait être prise pour de la décoration.»

Tant que l’entreprise n’est pas commerciale, Atrabile (enseigne genevoise éditant notamment Baladi, Wazem, Peeters) interprète le droit de citation… «à bon escient. Il nous arrive de devoir payer, le cas pour un livre sur Marcel Duchamp où il n’y avait aucune œuvre de lui mais des dessins dans lesquels figuraient certaines de ses créations. Comme il nous arrive d’y renoncer sur nos propres éditions. Mais, appuie son directeur Daniel Pellegrino, il n’y a aucune comparaison possible avec Astérix. Avec un tirage de cinq millions d’exemplaires pour le dernier album, on est dans des sphères que personne n’atteint.»