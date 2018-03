Christopher Walken sur la scène du Capitole de Lausanne

Coup d’essai, joli coup. Pour son premier round, le nouveau festival de la capitale vaudoise s’offre la visite d’un cador du cinéma américain: Christopher Walken participera aux Rencontres 7e Art Lausanne, du 24 au 28 mars prochain. Le comédien de 74 ans sera présent lors de la projection de The Deer Hunter, dimanche 25 mars (14 h), au Capitole, ainsi qu’à la soirée de clôture mercredi 28.

La venue de la vedette américaine s’inscrit en tête d’un carnet de bal imposant. Au gré de la trentaine de films projetés dans six salles de cinéma de la ville et de multiples tables rondes et discussions entre ECAL, UNIL et EJMA, il sera possible de croiser les comédiennes Rossy de Palma, Lea Seydoux et Fanny Ardant, ainsi que les réalisateurs Barry Levinson, Darren Aronofsky, Hugh Hudson, Michel Hazanavicius, Thomas Vinterberg, etc. Porté par l’entregent de Vincent Perez, le rendez-vous n’a sans doute pas souffert de son carnet d’adresses.

(24 heures)