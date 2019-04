Cohérent dans sa diversité, le Montreux Jazz peaufine l'art du jonglage

Donner le temps de l’analyse ou orchestrer les fuites et fourbir le buzz? Pour le Montreux Jazz, promis juré, seule l’option d’une réflexion approfondie sur un programme touffu expliquait la tenue d’une conférence de presse en relative décontraction et en presque intimité, vendredi dernier à Lausanne devant une quarantaine de convives. Soit quatre jours d’embargo avant le dévoilement public du menu de la 53e édition, ce mardi matin à 11 h.

Quel qu’en fût le but, cette méthode inédite en deux temps assoit le MJF dans sa volonté affichée de se «vendre» comme un tout éclairé, un festival dépassant la seule somme de ses parties, presque une œuvre artistique en tant que tel. Cela implique aussi un exercice de communication prenant le contre-pied du déversement univoque qu’autorisent les réseaux numériques. «Dans la mesure du possible, nous n’avons pas envie de subir un compte rendu d’un seul bloc, axé sur les seules têtes d’affiche», explique le directeur Mathieu Jaton.

Est-ce à dire qu’il en manque cette année? Pas du tout, au contraire. Le Stravinski et ses 4000 places debout jouent encore leur rôle de salle amirale, en termes de contenance et de part budgétaire, soit deux tiers du chiffre d’affaires de la billeterie (qui compose 39% d’un budget global de 28 millions de francs). Avec Sting en ouverture le 28 juin, puis ZZ Top, Joan Bez, Lauryn Hill, Tom Jones, The Chemical Brothers, Bon Iver, Thom Yorke (Radiohead), Anita Baker, Janet Jackson, Rag’n’Bone Man, l’auditorium aligne des artistes capables de rassembler large — plus large que l’année passée et son poker royal de très gros noms du rock américain, qui n’atteignirent pas toujours le sold out réclamé par leurs cachets. Elton John, lui, remplira les 15 000 places du stade de la Saussaz, le 29 juin.

Restent les deux «petites» salles payantes du festival, à la partition finement établie lors de la prise en main du nouveau directeur, en 2013, après le décès du fondateur Claude Nobs la même année. Soit le Jazz Club et ses 600 sièges innervant désormais la House of Jazz du Petit Palace et le Lab et ses 2000 places assurant à la fois le côté branché du feu Miles Davis Hall et l’aspect découverte de l’ex-Jazz Café. Aux contraintes liées aux choix des programmateurs, à l’agenda de tournée des artistes, à leur capacité de remplissage et à leurs exigences techniques et financières s’ajoute celle d’un décloisonnement des styles musicaux et des goûts du public. Le grand crossover que permet internet rend plus perméables encore les frontières entre styles: le jazz influence des rappeurs qui se piquent d’electro et vénèrent les classiques rock.

Ainsi, le Lab présente des artistes que n’aurait pas boudés le Jazz Club, comme la fusion de Snarky Puppy ou de Jacob Collier, voire du duo de voix Ibeyi. La réciproque est exacte pour des musiciens attendus au Club mais jouant en territoires éloignés de la note bleue, comme Yann Tiersen, Joe Jackson, Seun Kuti ou Amadou + Mariam et leur rencontre inédite avec le gospel des Blind Boys Of Alabama. «Nous devons jongler avec notre message de cohérence», résume Mathieu Jaton. Acrobatique, mais au final réussi: la cuvée 2019 reste solide dans son métissage et lisible dans ses intentions, avec des soirées en blocs homogènes et logiques.

Reste à savoir dans quelle mesure la Fête des Vignerons a vendangé le porte-monnaie des spectateurs. Trouveront-ils un rab de jus pour Montreux? Réponse dès le 28 juin.

