Colette Jean a rejoint les ondes célestes

Elle aimait Aznavour, Brel, Bécaud, Montand, Lama… des milliers d’auditeurs romands l’ont aimée tout court, que ce soit dans «Bonjour matinal», «Le club de la bonne humeur», «Les voyages de Colette» ou encore son cultissime «Allô Colette», première émission à leur donner la parole et à passer directement les disques qu’ils demandaient. Championne des taux d’écoute, Colette Jean a longtemps été la personnalité la plus populaire de la chaîne, experte dans l’art d’écouter, de mettre en scène et de questionner.

Retirée dans sa maison de repos genevoise où elle avait célébré ses cent ans en juillet, cette pionnière de la radio-télévision est décédée mercredi. D’origine française, Colette Jean avait croisé son premier micro, un peu par hasard, en 1948! Invitée à interpréter une composition à Radio Genève, sa voix séduit le directeur de la station qui l’entend et lui propose de rester.

Une histoire d’amour radiophonique qui durera jusqu’en 1985, mais qui finit abruptement. La radio change, «Allô Colette» doit raccrocher. Colette Jean ne s’arrêtera pas pour autant de créer, d’écrire des poèmes, de sillonner le pays avec un tour de chant ou de jouer la comédie. Elle ne s’arrêtera pas non plus de dire ce qu’elle pense!

À l’occasion des 75 ans de la Radio Romande, elle confiait à «La Tribune de Genève» sa vision d’une radio «qui devrait s’en tenir à ce qui fait sa spécificité, un échange auditeurs-parleurs. Il ne faut pas qu’elle soit faite pour son plaisir personnel.» Elle ajoutait aussi: «Je trouve que j’ai traversé la vie d’une façon merveilleuse grâce à la radio, parce que vous y respirez les autres.»