Comment est né le cadeau de Noël?

Selon la Baronne Staffe, auteure de l’ouvrage à succès «Usages du monde» en 1889, offrir un cadeau adéquat est tout un art. Une règle s’impose toutefois: les riches se satisferont d’une attention futile dont ils pourraient se passer tandis que les pauvres recevront quelque chose d’utile, comme de la nourriture. L’histoire de l’évolution du cadeau de Noël est au cœur d’une exposition au château de Gruyères, «N’oublie pas mon petit soulier», à découvrir jusqu’au 12 janvier.

Contrairement aux idées reçues, la tradition d’offrir n’est pas associée d’un point de vue historique à la fête religieuse de Noël, «mais au développement des grands magasins», explique Marie Rochel, commissaire de l’exposition. À l’instar des Galeries Lafayette (1893), Le Bon Marché (1865) à Paris ou encore le Weber’s Bazar (Globus) que les Zurichois découvrent en 1892. «Ces enseignes ont imposé un prix fixe, une mise en scène et un accès direct à l’objet.» Jusqu’au début du XIXe siècle, «seules les étrennes étaient offertes aux domestiques le jour de l’an. Progressivement l’essor de la bourgeoisie a mis au centre de la famille l’enfant choyé.»

Présents genrés

L’exposition réunit plus d’une centaine d’objets d’époque, d’affiches de plusieurs musées alémaniques. Parmi eux, des cadeaux d’époque destinés aux enfants et aux adultes. Et le genre détermine totalement la nature du présent. Pour les fillettes, les jouets évoquent leur futur rôle de maîtresse de maison, de la machine à coudre miniature à la poupée. Les garçons, eux, ont droit aux jeux d’adresse, aux voitures ou encore aux chevaux de bois. Quant aux surprises réservées aux adultes, elles n’ont que peu évolué depuis le XIXe, observe la commissaire. Parfums pour les dames, gants en cuir pour les messieurs, la tradition a persisté au fil des siècles.

L’essor des cadeaux croît à la fin du XIXe avec le développement des catalogues de vente et des affiches publicitaires qui accompagnent la présentation des jouets du mois de décembre. Les premières vitrines de Noël illuminées voient le jour dès 1867, et les admirer en famille devient une habitude. La liste des cadeaux souhaités grandit à travers les lettres adressées au Père Noël à partir des années 50. «Distinction régionale, les petits Romands prennent plus volontiers la plume que les Alémaniques. Ils écrivent directement au vieil homme barbu tandis que les jeunes Suisses allemands s’adressent à l’Enfant Jésus.» L’exposition a obtenu de La Poste des missives des années 90 à aujourd’hui. «Certains souhaits ont suivi les tendances du moment. La cassette du boys band 2Be3 a cédé sa place, trente ans plus tard, à la tablette. Mais certains vœux, comme des dinosaures qui volent ou des capes pour être invisible, restent éternels.»

Autre accessoire indissociable du cadeau: l’emballage. Son usage n’apparaît qu’à la fin du XIXe. Jusqu’alors, le présent offert le jour de l’an restait visible ou était enveloppé d’un papier blanc. On doit la démocratisation de ces papiers décorés aux frères Hall, des Américains propriétaires d’une papeterie. «C’est ainsi qu’on a créé la notion de surprise», conclut la commissaire.