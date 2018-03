De Patrick Bruel à Petit Biscuit, Caribana croque large

Caribana n’a jamais fait mystère de son goût pour le grand écart. La 28e édition du festival de Crans-près-Céligny, dont le menu a été dévoilé jeudi, s’essaie à nouveau à l’exercice, en survolant en cinq soirs les aires de la variété française (une nouveauté), du classic rock et de l’electropop contemporaine. Des familles, des rockeurs et la jeune génération Y… La formule devrait permettre au rendez-vous d’équilibrer un budget de 2 millions de francs, dans un paysage économique toujours plus concurrentiel et sur un terrain à la capacité d’accueil inextensible.

Pour accueillir son total de 35 000 visiteurs espérés, Caribana décale sa présence sur le calendrier: exit les concerts du dimanche après-midi, bonjour le mardi pour une soirée pas moins familiale, dans un format francophone en compagnie de Patrick Bruel et des Romands Aliose et Fabian Tharin. Mercredi et jeudi visent les classiques, avec respectivement Status Quo et Simple Minds en tête d’affiche, mais aussi de jolis poissons à ferrer au bord du lac — Mat Bastard, ex-Skip The Use, The Last Moan, excellent duo de blues rageur, All Them Witches, rock psyché venu de Nash­ville, etc.

Vendredi et samedi visent un public plus jeune, avec le pari d’artistes electro en format live: la house de Petit Biscuit, le glamour de Polo & Pan, le métissage de Synapson… Les têtes d’affiche du week-end s’abreuvent à ce grand tout electropop, qu’il s’agisse des Français d’Hyphen Hyphen, des Belges d’Oscar and The Wolf ou des Anglais de The Script, vedettes du samedi. (24 heures)