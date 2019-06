Déambuler à travers Lausanne guidé par le bout de son nez

Comment percevons-nous les odeurs qui émanent de nos villes? C’est la question qu’explore l’artiste Kate McLean, entre Milan et Paris en passant par New York. Invitée par le Musée de la main en marge de son exposition «Quel flair! Odeurs et sentiments», la Britannique propose deux journées de balade à travers Lausanne, guidées par notre nez.

«Notre quotidien est rempli d’odeurs, observe Carolina Liebling, directrice adjointe du musée. Notre exposition met en avant les aspects positifs de l’odorat liés aux émotions, et la démarche de Kate McLean va dans ce sens. Au cours de ces déambulations, elle va recueillir les impressions du public qui l’accompagne, de manière à récolter suffisamment d’informations pour imaginer une carte olfactive de la ville visitée.»

Parcours de deux heures

L’exposition actuelle présente déjà sa représentation du quartier du Marais, à Paris, sous la forme d’une œuvre conceptuelle aux couleurs pastel. À Milan, sa carte évolue en trois dimensions, à Édimbourg les impressions des visiteurs s’inscrivent à la main sur des post-it, ses créations évoluant au gré des lieux et du nez des participants.

Le parcours lausannois (deux heures) a été conçu par les guides d’accueil du Mouvement des Aînés, connaisseurs avertis de la capitale vaudoise. Il mariera espaces verts et bitume pour multiplier un maximum d’odeurs. L’œuvre participative lausannoise devrait voit le jour d’ici à la fin de l’été et sera exposée au Musée de la main.

(24 heures)