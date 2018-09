Décès d'Arthur Mitchell, premier danseur étoile noir américain

Le New-Yorkais Arthur Mitchell, premier danseur étoile noir américain, est décédé mercredi à l'âge de 84 ans, a annoncé le Dance Theatre of Harlem. Né à Harlem, il avait intégré le New York City Ballet en 1955, après avoir été repéré dans la comédie musicale «House of Flowers».

It’s with the deepest sadness we share the news that our founding artistic director, the great, Arthur Mitchell has passed away. His legacy of passion, power, and perfection will live on through each and every person he’s touched in his lifetime. We love you and we honor you! pic.twitter.com/eGnOntPXRz