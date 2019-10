Derib s’offre une séance de rattrapage avec ses amies les bêtes

Derib pourrait s’être trompé de siècle! S’il était venu au monde à la lisière des XVIIe, XVIIIe ou XIXe, sans doute que le dessinateur de La Tour-de-Peilz aurait alimenté la vaste collection de peintures animalières. Traquant la posture d’un renard, cernant la puissance musculaire d’une vache, perçant les regards du cerf, de l’aigle ou encore d’un blaireau.

Mais c’est Yakari et une famille de trappeurs (Buddy Longway) que son trait a fait naître et accompagné dans une aventure déjà quinquagénaire qui se poursuit pour le jeune sioux. Le tome 40 «Yakari, l’esprit des chevaux» venant de sortir. Mais les univers de ses héros, sauvages, montagneux ou traversant les grandes plaines américaines, n’ont sans doute pas été choisis de façon si innocente! Le trait de Derib y ayant rencontré nombre de chevaux, d’ours, de bisons ou encore de lynx à croquer dans un très vaste éventail de mouvements et de conditions climatiques.

L’aventure est plus personnelle avec les «Animaux de là-haut», s’ils donnent l’opportunité à l’auteur de se raconter, ils sont sortis du décor pour tenir le premier rôle. Il y a ce chat baptisé Nestor avant d’être démasqué en chatte, ce lièvre croisé furtivement lors de vacances ou encore ces chocards saisis en vol dans les Alpes valaisannes, non loin de son chalet. Derib, tout à son bonheur d’une communion par le dessin, se balade dans son propre bestiaire. Tendre, il sait aussi le partager.