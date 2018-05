En Toscane, des forteresses du vin conçues par de grands architectes

C’est une tour effilée surmontée d’une dague d’acier pointant vers le ciel. Un doigt ocre dans les collines vertes de la Maremme, posé au-dessus d’une plateforme qui surmonte les vignes. Des ajours comme en suspension, des formes minimalistes, une épure signature: bienvenue à Rocca di Frassinello. Le chef-d’œuvre vinicole de Renzo Piano vient de fêter sa première décennie, en donnant à l’héritage étrusque sur lequel il s’est bâti une place plus visible – huit tombeaux ont été mis au jour aux alentours, et une petite exposition s’est installée dans la cave.



L’architecte génois n’est pas le seul grand bâtisseur à avoir fait florès dans cette Toscane maritime dont la cote ne cesse de grimper. Mais il est assurément le plus prestigieux – Piano a obtenu le Prix Pritzker, considéré comme le Nobel de la discipline, en 1988. Pourquoi Rocca di Frassinello? «Parce que Renzo Piano était un ami d’études de Paolo Panerai, tout simplement», explique Margherita Chietti, qui reçoit dans la verrière supérieure du bâtiment, ouverte sur la nature alentour. Dehors, sur l’immense terrasse qui surplombe les vignes, la jeune femme détaille la genèse du projet. Paolo Panerai, patron des Éditions Class Editori à Milan, s’est entiché depuis belle lurette de vin et de Toscane. Il possède Castellare di Castellina, dans le Chianti – d’où sort une pure merveille, I Sodi di San Niccolo, un cru régulièrement classé parmi les meilleurs transalpins. Dans les années 1990, le patron de presse a envie de diversifier son approche et jette son dévolu sur ces terres plus australes, doucement ventilées par la brise marine.



Première italienne, il s’allie au baron Edmond de Rothschild (Château Lafite) et acquiert 500 ha de terres à Gavorrano. Septante-huit d’entre eux sont plantés en vigne, notamment des plants de cabernet sauvignon venus directement du vignoble bordelais. Le sangiovese (45%), le merlot, la syrah et un petit peu de vermentino complètent la diversité des cépages plantés.



Mais avant la qualité des vins, c’est l’architecture qui attire les regards sur Rocca di Frassinello. «Elle s’inspire des traditions, poursuit Margherita Chietti. Voyez autour de nous, chaque village a son petit château, sa tour effilée, et la terre est ocre.» Renzo Piano a poussé très loin l’asservissement de la forme à la fonction. Le raisin débarque sur la grande terrasse, où il est trié manuellement puis pressé à l’ombre d’une structure mobile élégante, qui se déplace au gré des déversements, via un énorme flexible, dans les cuves en inox situées immédiatement au-dessous. Car tout fonctionne ici par gravitation naturelle, pour éviter aux précieux grains une manutention trop importante. À l’étage au-dessous, à moitié enfouis, les espaces sont délimités selon leur rôle. Les locaux dévolus à l’administration, à la dégustation, à l’accueil sont tous précédés des portes vert pomme qui sont la signature colorée de l’architecte. Le royaume du travail vinicole est celui du béton, dont les propriétés garantissent une hygrométrie et une température adéquates.



Au cœur du dispositif, un «stade», quadrilatère de quarante mètres de côté, sans une seule colonne. Sur ses gradins qui convergent vers un espace central où se tiennent parfois des réceptions, 1100 barriques bordelaises trônent, souveraines. L’effet est saisissant. Le spectacle, ce sont elles. Un mécanisme ingénieux permet de les remplir et d’en contrôler le contenu sans les déplacer.

Petra, le geste de Botta



Autre architecte, même modernité mais ambiance plus solennelle, une quarantaine de kilomètres plus au nord. Adossé à une colline boisée qui ferme le Val di Cornia, la petite plaine autour de Suvereto qui fait face à l’île d’Elbe, un imposant cercle biseauté surmonté d’une couronne d’oliviers saisit le regard. Pour tout Suisse qui s’intéresse un tant soit peu à l’architecture, cette signature totémique est immédiatement reconnaissable: Mario Botta.



Le Tessinois a dessiné ici sa première cave, pour son ami Vittorio Moretti, un des rois du Franciacorta (le meilleur vin pétillant d’Italie, en Lombardie) qui voulait diversifier sa production vinicole en Toscane. En a résulté un projet qui atteint tout juste l’âge adulte: Petra, désormais dirigé par la fille du propriétaire, Francesca Moretti, qui depuis deux ans s’est adjoint les services du célèbre œnologue piémontais Giuseppe Caviola. Là aussi, la gravitation naturelle a commandé à l’architecte une part d’ingéniosité, qui dissimule l’arrivée du raisin derrière le cylindre massif de la construction. Au-dessus, dans la partie sommitale, les laboratoires où se testent qualité du liquide et assemblages. Au-delà de la lourde porte d’accès par l’arrière du bâtiment, on se croirait au poste de commandement d’une installation futuriste. Les cuves sont juste au-dessous, et des écoutilles permettent au jus de les remplir.



«Tout le parcours du futur vin se fait en circonvolution autour du chai, dont les colonnes rappellent le pas de vis du tire-bouchon», explique Chiara Andolfi, chargée de l’accueil après s’être occupée du labo. Derrière une première cave où reposent les barriques bordelaises, on franchit une sorte de paravent qui dissimule un long couloir s’enfonçant dans la roche de la colline. Bordée d’une matière translucide opaque, éclairée à volonté de bleu, de rouge, de jaune, la galerie a quelque chose d’initiatique, de sacré, et dévoile la nature de la roche calcaire et humide à travers laquelle la vigne fraie le chemin profond de ses racines.



De part et d’autre du cylindre, deux bras abritent les bureaux et les salles de dégustation et d’exposition, fraîchement étendues et dynamisées pour accueillir les nouvelles collections des vins de Petra. L’ensemble architectural et végétal dessine un triangle, laissant à sa gauche le manoir ancien des Moretti, et, plus bas, le jardin de la princesse Elisa Bonaparte, sœur de Napoléon qui jadis vécu ici et y cultiva de la vigne. Son verger est en réhabilitation, à deux pas d’un bassin d’irrigation surmonté d’une installation de panneaux solaires amovibles qui fournissent au domaine un tiers de son énergie électrique.



Tenuta Argentiera, puissante citadelle



«Un projet pour le paysage», dit le slogan des architectes, les frères Stefano et Bernardo Tori. C’est une évidence: l’environnement immédiat de la Tenuta Argentiera est proprement stupéfiant. Perché sur sa colline, le domaine domine la mer ligurienne, balisée par les îles de l’archipel toscan – Elbe, Capraia, Gorgona – et, les jours clairs, par la silhouette échancrée de la Corse. Une position de citadelle imprenable, à la limite sud de l’appellation Bolgheri, la plus prestigieuse de la Toscane maritime. Autant d’éléments parfaitement intégrés par les architectes de cette réalisation d’un classicisme assumé, qui puise dans l’histoire des forts de la région sa succession de terrasses et ses murs imposants.



Aujourd’hui aux mains d’un groupe autrichien, Argentiera a fait de l’exclusivité sa marque de fabrique, rivalisant avec les domaines avoisinants de Sassicaia et d’Ornellaia. Quelques kilomètres plus au nord, deux autres caves valent le détour: Ça Marcanda, à Castagneto Carducci, la propriété toscane du grand Piémontais Angelo Gaja dessinée par Giovanni Bo. Et la dernière folie du groupe Antinori, qui agrandit son domaine de Guado al Tasso sous la forme d’un gigantesque scarabée dessiné par le spécialiste Fiorenzo Albanesi.



(24 heures)