En ses murs, la Cité a (re)trouvé sa recette

A la même date l’an passé, Myriam Kridi était «stressée» face à la pression de ne pas rater un festival qui retrouvait ses murs. «Là, je suis excitée, c’est mieux.» On ne le lui fait pas dire. Exit la polémique qui gangrena sa première édition à la tête de la Cité, contrainte en été 2016 de s’expatrier sur trois étages de Lausanne, hors de sa zone historique, source d’un émoi d’une ampleur inattendue. De retour en vieille ville l’an dernier, réunissant 100'000 visiteurs (contre 72'000 en 2016), le festival a pu vivre sereinement ce que la Genevoise avait en tête pour son contenu, cette espèce d’avant-gardisme accessible et fun qui fait de nouveau le corps de l’édition 2018, à vivre du 10 au 15 juillet.

«Je ne m’attendais pas à de telles réactions, confesse-t-elle. J’ai vraiment compris à quel point la Cité repose sur quatre piliers d’une égale importance: son périmètre historique, sa gratuité, le tout-public et la diversité des disciplines.» La 47e édition pourvoit à tous ces points. Elle garnira la vieille ville de six scènes fixes plus douze lieux de spectacle, au gré des jardins, ruelles et escaliers de la Cité. De quoi accueillir les 90 spectacles et concerts au menu, soit un total de 180 représentations.

«Transformer nos vies urbaines»

Le festival ose tout de même poser une sandalette de plage sur la place du Tunnel, transformée en centre thermal. «J’ai toujours envie de mettre en pratique mon credo: le pouvoir de l’imagination permet de transformer nos vies urbaines», précise Myriam Kridi. Qui jure cependant s’être accommodée du retour au centre historique lausannois et y voir, dans la proximité qu’il implique, d’heureuses possibilités artistiques. Ainsi du collectif Old Masters, qui investira le jardin du Petit Théâtre et le transformera en microcosme de création multiforme et convivial tout le long du festival. À dénicher aussi, au gré des rues, le cirque de «Sabordage!» les caméras ambulatoires du «Schmurtz», le théâtre visuel d’«Aquarium 2.0», le faux vrai talk-show «Autopsie d’un succès» de Marielle Pinsard et du journaliste Michel Zendali, la mise à nu théâtral de «Dandin + Andromaque», etc.

Au-delà de ces espaces confiés aux artistes, les scènes fixes accueilleront les grosses productions de danse («Cria» de la Brésilienne Alice Ripoll, «Monstres» du Congolais DeLaVallet) et les concerts: electropop planant, death metal, hip-hop des antipodes, space rock, jazz acrobatique, groove instrumental, classique classieux, folk britannique, autant de genres et de groupes suisses et internationaux célèbres dans leur monde souterrain et que la Cité veut mettre en lumière et offrir à la curiosité du plus grand nombre. (24 heures)