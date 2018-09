Et soudain, l'ours a rugi

Les concerts à l’heure de l’apéro, même à Label Suisse, font rarement le plein. Vendredi en fin de journée, baguenauder au fil des premières prestations de la nouvelle édition du festival témoignait d'un démarrage en douceur, avec au Caisno de Montbenon, pour le Mondrian Ensemble, les risques de la gratuité associée à une musique exigeante, anxiogène, débarrassée de tout effet de manche – une poignée de curieux rebutés quittait vite les lieux. Dans une salle Métropole chichement remplie, le Kammerorchester Basel avait au contraire pour lui toute l’énergie de ses adaptations des classiques américains (Bernstein, notamment) pour combler l'espace.

Festival de toutes les musiques nationales, Label Suisses ose mettre en valeur les moins populaires. Sans surprise, ce sont tout de même les plus festives qui remportent la mise au registre de l'adhésion du public. Ainsi de la place centrale, qui jouait sur du velours avec le reggae des Moonraisers, assez peu « roots » et très FM, avec une introduction à trois voix féminines plus digne du "Seigneur des anneaux" que de l'empereur des rastas, avec en renfort le toujours très difficile didgeridoo. Les onze musiciens, cependant, s’y connaissent pour capter l’attention de la foule, qui suit en bloc quand le tempo démarre.

Au D!, au contraire, parmi les invités canadiens du festival, Aliocha galère pour imposer sa folk à la Nick Drake au dessus des papotages du fond de bar. L’écueil est régulier pour ce genre d’exercice dépouillé, mais les portes ouvertes de Label Suisse rendent le désagrément particulièrement palpable. Dommage, le gaillard n’a pas qu’une jolie voix et un visage de jeune premier: son phrasé de guitare et son univers mélodique méritent une seconde chance.

On traverse la route pour grimper au Romandie. Festival oblige, les videurs ont désertés l’entrée mais on les retrouve plus patibulaires que jamais au abords de la scène. Laquelle reçoit une fournée de punk st-gallois, Knöppel, récemment célébré pour avoir remporté le concours de « la meilleure chanson suisse » lancé par DRS 3. Son fanclub a inondé le vote de ses voix afin de contraindre la radio alémanique de passer massivement la musique du trio. Cela prouve que ses fans sont nombreux et pas moins rigolard que le trio sur scène, que l’on croirait sorti de la scène rock helvète de 1986, avec son bassiste à houppette, son chanteur à t-shirt sans manche et son punk rock très basique et très mal joué. Les quadras St-gallois, visiblement, ont surtout conquis les foules alémaniques par leur bagout et leur humour, et les interludes ont effectivement plus d'intérêt que les chansons.

Avant que les métalleux de Zeal & Ardor ne tuméfient la grande scène, un retour au D! permet la première révélation de cette vitrine de la musique suisse. Le bonhomme s’appelle Marius Bear, et de l’ours il a la carrure. Pantalon informe, chemise trop courte d'un bleu ciel d'agriculteur, physique de lutteur appenzelois, canton dont il est originaire… Et soudain, alors que ses trois musiciens lancent derrière lui une base instrumentales de soul electronique, une voix. Puissante, intense, capable de racler les basses du blues et de cueillir les hauts de la pop, entre Joe Cocker et Sam Smith. Le chanteur de 24 ans a les mimiques du premier et la préciosité du second. Pour le coup, tout le monde l'écoute dans un D! coi. Dommage que les compositions ne soient pas pour l'heure à la hauteur de l'organe. Mais Marius Bear a le temps pour se forger un parcours solide - à revoir, sans doute, lors d'une prochaine édition de la biennale lausannoise. Celle en cours dure encore jusqu'à dimanche soir, elle est gratuite et touffue. (24 heures)