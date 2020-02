Etendard «post-tout», Grimes chante logiquement l’apocalypse

«L'Anthropocène (anthropos, «être humain», et kainos, «nouveau») est une époque de l’histoire de la Terre qui a été proposée pour caractériser l’ensemble des événements géologiques qui se sont produits depuis que les activités humaines ont une incidence globale significative sur l'écosystème terrestre.» Voilà. Merci Wikipédia. Ajoutez «Miss», et vous obtenez un titre d’album en concept «deux en un» liant féminisme et écologie: tout comme son boy-friend Elon Musk, génie de l’informatique et du business, patron des voitures électriques Tesla et visionnaire cool du posthumanisme, Grimes est une pragmatique.

La Canadienne de 31 ans est surtout l’archétype de la citoyenne internétisée, le nec plus ultra musical d’un postmodernisme noyé dans les ressources virtuelles de la communication numérique et de ses possibilités réelles ou fantasmées. Ou comment forme et fond se confondent dans un «post-tout» s’affranchissant des styles (elle-même armée d’un pseudo en hommage à un genre de dub electro, Grimes mélange techno, soul, pop, hip-hop, R’n’B, folk, chants médiévaux, world, tout), des apparences (son compte Instagram charrie à flot continu des centaines de photos pour autant de dégaines et de couleurs de cheveux différentes), des classes (née Claire Boucher à Vancouver dans une famille bourgeoise, elle a plongé dans la vie underground du pays en activiste trash avant de se mettre en couple avec le milliardaire Musk, dont elle porte l’enfant à naître au printemps). Bref, les antagonismes ne sont plus de mise en 2020, les contradictions non plus, dès lors qu’un seul consensus est martelé: celui d’une modification sociétale profonde avant la fin du monde pour cause de dérèglement climatique – Elon Musk a prévu le transfert sur Mars pour le siècle prochain, il bosse dessus.

En musique, cet immense fourre-tout implique une production aussi touffue que le permettraient tous les térabytes de tous les disques durs de Facebook Inc. Un résultat épais, donc, impressionnant dans sa démarche mais étouffe-bougre et aussi peu mémorable et inauthentique que pouvait l’être le film «Avatar». Sur des tempos plus ou moins dansants, l’ensemble est propulsé par des basses lourdes, immergé dans un éther de synthétiseurs, parfumé des voix aiguës de Grimes – si élevées qu’elles se transforment carrément en minauderie robotique de son avatar WarNymph, car la création de Grimes se nourrit aussi de l’univers manga et des jeux vidéo. À l’exception regrettable du cinéma de Michel Audiard, on se demande ce que l’artiste n’a pas ingéré en termes de références culturelles. Madonna peut aller se rhabiller, ça la changera; Björk serait en revanche en droit de réclamer quelques droits d’auteur. Mais malheur aux ancien(ne)s. «OK boomer»...

Reste que Grimes est une virtuose capable de concurrencer sur leurs terrains Billie Eilish, Die Antwoord, MØ ou FKA Twigs, autres chantres d’une déconstruction des genres, des styles et de la notion de glamour et de glauque. Elle peut aussi se saisir d’une simple guitare et ouvrager un chant d’adieu assez poignant pour le rappeur Lil Peep, «Delete Forever» – même ici, la mort d’un homme est saluée en termes informatiques: effacé à jamais. Au moins s’agit-il d’une plage de répit bienvenue au milieu de ce torrent de codes charriant K-pop, écoféminisme, transhumanisme, Armageddon et Britney Spears.

«Mon disque est une tentative de rendre la crise climatique fun», prévenait Grimes au sujet de ce 5e album. À supposer que l’on ait envie de rire du sujet, la question demeure de dénicher le fun dans cet album. On y voit plutôt la démonstration assez anxiogène et archétypique d’une artiste pour qui le propos compte moins que la façon de le transmettre et, pour son public, de le recevoir et de le commenter. Un disque comme le reflet d’une certaine vision sociale, avec un effacement du collectif au profit d’une obsession pour les thèmes de genre, d’identité et de culpabilité, formes très abouties d’un capitalisme roi dont le sentiment de toute-puissance individuelle des réseaux sociaux a encouragé l’expression. Un disque triste, en fait, moins pour ce qu’il dit de la fin du monde à venir que ce qu’il montre du monde actuel.