Fabrice Bernard a tant de scènes à arpenter et tant de gens à rassembler

Un jongleur, une boule à facettes, un kaléidoscope ou encore un caméléon. Tous ces noms pourraient définir Fabrice Bernard, ce grand gaillard tout fin qui plante ses yeux dans les vôtres dans un bistrot lausannois, mais pas au Café du Simplon, où se côtoient les acteurs de la scène culturelle, «sinon on sera toujours interrompus pour serrer des mains». Il accepte de parler de lui avec un enthousiasme qui ponctue chacun de ses propos.

«Je suis né au Brésil, mais j’ai grandi dans la région parisienne. Le rêve pour le gamin curieux passionné de musées que j’étais. J’y passais mes mercredis, mes week-ends. Celui de la marine me fascinait. J’ai d’ailleurs toujours aimé les bateaux. Je les regardais aussi quand je venais en vacances chez mes grands-parents à La Tour-de-Peilz. De retour à la maison, le lac et les ramequins au fromage me manquaient… Quand j’étais petit, j’aimais aussi jouer en bas de chez moi, dans le jardin qui unissait nos trois immeubles et où trônait un énorme caillou qu’on grattait pour trouver des fossiles. Mes voisins, c’était mes frères et sœurs d’adoption.»

Ado, il imagine un spectacle vivant à Pompéi

Ado, il visite Pompéi en marge de vacances romaines. Une expérience qui le marque pour toujours. «Devant mes yeux, l’image concrète d’une ville dévastée, mais dans ma tête, j’y ai projeté des images de vie. J’arrivais déjà à imaginer une représentation virtuelle sur un décor pourtant figé.»

Le petit Fabrice ne le sait pas encore, mais cette capacité à imaginer, à projeter, à scénariser dictera son riche parcours professionnel. Sa souplesse d’esprit aussi, puisque ce littéraire amoureux d’histoire décidera de faire des hautes études commerciales à l’Uni de Lausanne pour «enfin me confronter aux maths et pour me donner des moyens de réaliser mes projets, d’entreprendre avec une base solide».

À l’aise dans tous les milieux, ce pudique qui ne souhaite pas mentionner sa vie privée n’a pas besoin d’afficher une quelconque appartenance. Impossible de deviner que ce boulimique de projets au look finalement très passe-partout est fou de metal. «Je n’ai jamais eu de cheveux longs, de tatouages ou de grosses bagues à chaque doigt. Je pense que mon apparence autant que ma manière de parler ont largement contribué à la confiance que me font mes interlocuteurs, notamment quand je m’occupais d’artistes (ndlr: Hare, Sens Unik, Shovel ou Samael, parmi d’autres) au sein du label Headstrong.»

Une passion pour les musiques enregistrées

C’est d’ailleurs vers l’univers des musiques enregistrées qu’il s’oriente après ses études. Il troque ses connaissances en gestion contre une formation dans un studio d’enregistrement au-dessus d’Yverdon. S’ensuit une période très formatrice, où il prend humblement son bâton de pèlerin pour essayer de «booker» des groupes régionaux à l’étranger. «J’ai appris sur la route, sur le terrain, ce qu’était le spectacle. Pour moi, il est vital d’avoir une bonne connaissance de tous les rôles en matière de production, tout en m’efforçant de garder le regard propre au spectateur sur ce qu’il voit. J’ai confiance en ce que j’entreprends et pour moi tout est toujours possible. Cela dit, avec le temps j’ai aussi appris à connaître mes limites. Je sais que j’ai le courage de me confronter à mes échecs. Pour apprendre, pour évoluer. La souplesse, aussi, pour rebondir face aux difficultés. Ce que je n’aime pas, c’est diluer les responsabilités. Lorsque je pilote un projet, j’aime aller au bout.»

«Une rigueur digne de la NASA»

Renaud Meichtry, ancien du label Irascible et ex-membre de plusieurs groupes du coin, parle avec humour de la passion et de la personnalité de ce moteur de la scène alternative romande. «Fabrice, ça fait vingt ans que je le vois arpenter les scènes, de Lausanne à Oslo, pour promouvoir les musiques bruyantes, avec une rigueur digne de la NASA. De nos jours, il touche à beaucoup d’autres domaines, mais même s’il travaille toujours à 148%, il s’arrange pour continuer à programmer les concerts de ses groupes fétiches sur ses heures creuses, pour le plaisir des oreilles. Il faut dire qu’il n’aime pas trop avoir des vides de plus de trente minutes dans son agenda, je crois!»

Pointilleux, Fabrice Bernard construit tous ses projets de la même manière: en rassemblant les différents participants et en construisant des passerelles entre eux. «J’aime «mettre ensemble». Je m’intéresse énormément à l’humain, dont les compétences me fascinent. Je vais donc à la rencontre de chacun pour comprendre ce qu’il peut apporter au projet. Puis je réfléchis en permanence jusqu’à atteindre un point où je fais automatiquement la synthèse de mes idées. Là, je place le cadre au sein duquel je veux travailler. C’est quand on travaille sous contraintes qu’on est vraiment créatif.»

Réunir la population lausannoise

La Fête de la musique, au sein de laquelle il revendique les possibles pollutions sonores entre les scènes comme autant de surprises à découvrir, le futur programme culturel des Jeux olympiques de la jeunesse 2020 qu’il ne peut pas encore déflorer – mais où il sera notamment question de la beauté du geste – ou encore les Garden Party organisées l’été pour (à nouveau) rassembler plein de petites manifestations sont autant de déclarations d’amour à la population lausannoise. «C’est assez formidable de pouvoir travailler à réunir des gens dans les quartiers, dans les parcs. De les inviter à partager un moment, à prendre part à une manifestation. La convivialité occupe une place importante dans ma vie. D’ailleurs, je considère la gastronomie et le terroir comme faisant partie intégrante de la culture.» (24 heures)