Historique! Paléo annule son édition 2020

Plus personne ne se faisait d'illusion. C'est désormais officiel: la plaine de l'Asse n'accueillera pas les dizaines ne milliers de spectateurs qui, chaque année en juillet, font de Nyon l'épicentre festif et musical de la Suisse romande. Jamais depuis sa création en 1976, Paléo n’avait reporté une édition. L’année 2020 restera dans les annales: «Etant donné le caractère exceptionnel de la situation dans laquelle nous nous trouvons et l’incertitude concernant la tenue des manifestations estivales, a communiqué par voie de communiqué l'équipe du Paléo emmenée par Daniel Rossellat, c’est le cœur lourd, mais convaincus de notre juste décision, que nous annonçons le report de la 45e édition du Paléo Festival à l’année prochaine. Elle aura ainsi lieu du 19 au 25 juillet 2021. Nous travaillons actuellement avec les artistes prévus en 2020, y compris Céline Dion, afin de proposer dans la mesure du possible la même programmation en 2021. Les billets et abonnements achetés restent valables pour 2021.»

C’est le rêve de 50'000 festivaliers quotidiens et de 5000 bénévoles qui s’envole. La crise sanitaire mondiale liée au Covid-19 balaie ainsi les efforts déployés par «65 employés permanents, des centaines de fournisseurs, de sponsors, de stands, de prestataires et d’amis», signale la direction. «Nous vous avions préparé une superbe 45e édition anniversaire de 7 jours que nous étions impatients et fiers de partager avec vous, poursuit le message adressé au public. Nous avons travaillé avec cœur pendant de longs mois et nous nous réjouissions de vous faire découvrir une programmation folle sur un terrain magnifiquement réaménagé. Organiser Paléo représente un immense travail. Mais le défaire et le reporter sera sans aucun doute un défi tout autant complexe. Et douloureux.»

Puisque le conseil fédéral a reporté à plus tard toute décision d’interdire les grandes manifestations estivales en Suisse, l’équipe de Paléo a fait elle-même le choix de reporter son édition 2020, convaincue que «même si les conditions sanitaires étaient réunies pour organiser un rassemblement de plusieurs dizaines de milliers de personnes en Suisse fin juillet, ce qui n’est aujourd’hui pas garanti, nous n'aurions pas la possibilité d’offrir le Festival tel qu’attendu par le public. Paléo est une ville éphémère qui accueille 50 000 habitants par jour.» Impossible surtout de mettre en route l’immense chantier que constitue l’aménagement du site. «C’est un coup dur. Ce report aura inévitablement de lourdes répercussions financières pour le Festival. En tant qu’association à but non lucratif (non subventionnée), Paléo génère en effet près de 80% de ses recettes grâce à la vente de billets, de nourriture ou de boissons lors de l’événement. Dans ce contexte si particulier, l’organisation travaille d’arrache-pied pour atténuer l’impact de ce report.»

Vendredi, d'autres annulations de festivals pourraient tomber. Mercredi, le directeur du Montreux Jazz Mathieu Jaton confiait à «24 heures» que son conseil de fondation se réunirait jeudi soir dans le but de prendre une décision. Le directeur affirmait que la Riviera ne fera pas cavalier seul, en Suisse comme à l’étranger. «C’est comme un château de cartes. Si tous les festivals européens annulent les uns après les autres, nous ne pourrons pas tenir seuls. Ce serait irréaliste et irresponsable.»

Si les grands raouts musicaux ont les reins solides pour affronter la tempête financière que ces annulation entraînent, de plus petits festivals craignent pour l'avenir. Sans l'interdiction claire que tous espérait du Conseil fédéral, les contrats avec les prestataires et artistes ne pourront être déclarés caducs pour raison de «force majeure». Beaucoup tournent désormais le regard vers un soutien financier cantonal afin d'affronter cet été blanc. A ce jour, le conseiller d'Etat vaudois Philippe Leuba, responsable de l'économie, s'est déclaré sensible à leur cause mais n'a pas encore communiqué de décision. «Il s’agit de définir les modalités pour leur venir en aide, dans le cadre du paquet culture promis par le Conseil fédéral (...) une intervention de l’État, c’est un libéral qui vous le dit, me semble justifiée dans un cas de figure aussi exceptionnel», assurait-il il y a dix jours.