Hommage aux voix masculines

Voilà dix ans que la Chorale du Brassus s’est lancée dans le pari un peu fou d’inviter tous les deux ans les meilleurs chœurs d’hommes du monde, pour passer un week-end cosmopolite à chanter et à faire découvrir la vallée de Joux. Blaise Zali, membre de la chorale, en est le programmateur enthousiaste et infatigable. «L’édition 2018, j’y travaille depuis 2016. Tous les chœurs qui sont venus une fois voudraient revenir. Mais j’essaie d’avoir chaque fois des nouvelles formations.» Sauf quand un chœur fait faux bond pour s’être emmêlé dans les dates. Le ténor sort alors son joker: «Le Chœur de la SAT (Télévision italienne) n’a pas pu être présent – ils viendront certainement dans deux ans. Du coup, je réinvite donc nos amis de La Rupe qui étaient là en 2012.»

Le programmateur s’arrange toujours pour avoir à chaque édition des Italiens et des Russes: «Les Russes, c’est pour les voix. Ce sont de vraies cavernes! Le chœur Pokroff de Moscou est une vraie institution. Et les Italiens, c’est pour mettre le feu, car les Rencontres internationales, ce ne sont pas que des concerts, mais des soirées festives qui se terminent toujours en chansons, et très tard. Sur les trois jours, je vais à tout casser dormir six heures!» Blaise Zali a l’habitude de faire ses «emplettes» au Montreux Choral Festival. «C’est là que j’ai découvert La Rupe et aussi les incroyables Männerstimmen de Bâle. Sinon, je demande conseil à Jean-Pierre Amann d’Espace 2 et je fais des recherches sur Internet.»

Cette année, les Rencontres invitent également deux formations prestigieuses. Le chœur EASO de San Sebastián a été fondé en 1940 pour mettre en valeur la musique et la culture basques. Souhait du président du festival, Frédy Capt, le Chœur de l’Armée française n’a pas été facile à faire venir, car ils sortent rarement du territoire national. Dimanche, ils doivent repartir dare-dare à Paris pour les festivités du 18 juin. «Pour les inviter, nous nous sommes perdus dans les méandres de l’administration française, rigole Blaise Zali. Et en plus, ce sont des militaires. Nous avons dû nous adresser à des généraux! Ils ont dépêché deux délégués pour voir les lieux mais nous les avons invités pour une fondue et l’affaire a été conclue.» Particularité remarquable, ce chœur est dirigé par une femme, Émilie Fleury, cheffe adjointe au grade de capitaine. Mais ce n’est plus une exception depuis que Stanislava Nankova a repris les rênes de la Chorale du Brassus en 2015.

Samedi dès 10 h, les choristes hôtes lanceront les festivités puis tous les ensembles donneront deux prestations entre le temple et l’église. Dimanche, rebelote dès 16 h mais de manière plus condensée. Les Combiers seront accompagnés en première partie par le Geneva Brass Quintet. Quand tous les choristes auront rejoint l’estrade, le Sinfonietta de Lausanne se placera sous la baguette de Stanislava Nankova, qui dirigera le Chœur des guerriers de Bellini, le Chœur des soldats de Faust, le Chœur des prisonniers de Beethoven et des extraits de «Rigoletto», de Verdi. (24 heures)