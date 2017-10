«J’ai sympathisé avec un renard»

Simple! Basique! Deux mots qui claquent et un retour à la ligne. Sur le single de son nouvel album à la vidéo déjà chargée 20 millions de fois, Orlesan rappe avec la frappe d’une machine à écrire, avec la précision d’un fichier Excel. Carré et redoutable, tout en phrases courtes, affirmatives, polémiques, avec le tonus indolent des faux flemmards — pas le dernier des paradoxes chez cet hyperactif bien plus imaginatif que le fichier susnommé.

En dix années et deux disques «solo» impeccables, le Français de 35 ans s’est imposé parmi les cadors du rap 2.0, parmi cette clique d’amis venu du hip-hop pur et dur et désormais gros vendeurs «pop»: Stromae, Maître Gims, Nekfeu, tous présents au gré des morceaux de La fête est finie. Chacun a tâté de la polémique, mais Orelsan remporte la palme: en 2009, les ligues féministes prirent au pied de la lettre les paroles au machisme volontairement outrancier d’une chanson de jeunesse. Scandale, procès, menaces, annulations de concerts, comités de soutien, débats télévisés et jusqu’à l’Assemblée nationale. Buzz et re-buzz. Relaxé depuis belle lurette, évitant sur l’album les sujets qui pourraient fâcher (mais sait-on jamais), Orelsan décroche son téléphone sans stress excessif.

Un troisième disque après un succès et six ans d’absence: l’attente est immense mais vous ne courez pas après les médias…

Non, je fais le tri, surtout au niveau des émissions télé. J’ai un million de followers sur Facebook et Twitter, je peux m’adresser à eux directement mais j’ai aussi envie de faire découvrir mon disque à une plus large audience. J’ai bossé dessus pendant 18 mois, j’ai envie d’en parler. C’est aussi agréable de se raconter, quoique je n’adore pas voir mon visage à la télé.

Dans «Quand est-ce que ça s’arrête?» vous décrivez la célébrité au quotidien. La vôtre est-elle lourde à porter?

A la base, je ne voulais pas écrire sur ce sujet. J’ai toujours méprisé les gens qui se pleurnichent parce qu’ils sont connus. T’as envie de leur dire: «ben alors arrête, va te cacher», ou «ça va, y’a pire comme problème!» Mais quand tu deviens cette personne-là, tu vois les choses différemment. Tu joues ta musique, tu es content d’en vivre et soudain les gens te connaissent pour d’autres raisons, te scrutent, te décryptent. C’est assez déstabilisant pour donner envie d’écrire dessus.

En termes de style et de notoriété, vous avez connu une évolution similaire à celle de Stromae. Vous en parlez entre vous, échangez des conseils?

Oui, avec lui et d’autres. Par nature, c’est une expérience rare, donc c’est intéressant d’en discuter. Genre: «Toi aussi, ça te fait ça?». On essaye d’anticiper les erreurs ou les malentendus. Par exemple, depuis que je suis connu, pas mal de gens se plaignent que je ne les appelle plus. Alors que je ne les appelais déjà pas vraiment avant! (Rire) Mais c’est entendu, je me suis rendu compte que je devais être vigilant et penser à appeler régulièrement les potes et la famille.

Vous avez trouvé votre ton en chroniquant la «France périphérique» des banlieues de classe moyenne — celle de Caen, en l’occurrence, où vous avez grandi. Vivre à Paris ne va-t-il pas modifier votre inspiration?

Je ne pense pas. Si je ne faisais «que» de la musique, je serais peut-être resté à Caen. Mais j’écris aussi des scénarios pour la télé et le cinéma, et j’ai ma marque de fringues, Avnier. J’ai besoin d’être sur Paris.

Vous avez monté cette marque avec un Vaudois, Sébastien Strappazzon.

Oui, on s’est rencontré lors d’un de mes concerts en Suisse, on est devenus amis. Je connais très bien la région, du coup: Lausanne, Vevey, Montreux. Saint-Saphorin! J’ai écrit Notes pour trop tard, la dernière chanson de l’album, dans la forêt près d’un chalet au-dessus de Sion. Je ne me souviens plus du nom du village, il y a une sorte de statue perchée dans les rochers. (ndlr: après vérification, il s’agit de La Forclaz, au-dessus d’Evolène). Je suis resté une semaine là-haut, tout seul, pour mettre mon cahier de notes en ordre. Je coupais du bois. J’ai sympathisé avec un renard.

Votre disque comporte plusieurs collaborations, dont celle avec Maître Gims, leader d’un rap flirtant avec la variété. Le Top 50 n’est plus rédhibitoire pour être authentique?

Non, on est dans une génération où tout est mélangé. Toutes les cultures sont confondues, le rap n’est plus seulement une musique et un uniforme. Maître Gims apparaît déjà sur mon premier disque, en 2009. Il avait aussi collaboré avec Stromae. J’aime beaucoup ce qu’il fait, on est assez proches, il peut faire des chansons marrantes comme sombres. Et aussi du rap old school: c’est un super technicien, l’un des meilleurs.

La polémique de «Sale pute» a-t-elle rendu votre écriture plus prudente, comme une autocensure préventive?

Non, je ne pense jamais à ça vraiment, sinon je ne pourrais pas écrire un truc aussi amer que Défaite de famille . Mon écriture évolue avec moi et ce que je veux raconter. J’ai dix ans de plus, je dis les choses différemment en prenant parfois d’autres points de vue. C’est un peu comme si Peter Jackson devait constamment comparer le Seigneur des anneaux avec Brain Dead , son premier film trash et gore. Cela dit, peut être que je me taperai une crise de la quarantaine et que je reviendrai au niveau 1, comme dans un jeu vidéo. (24 heures)