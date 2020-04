Jean-Luc Godard en direct ce mardi 7 avril pour l’ECAL

«Tellement fabuleux», «wow», «merci», «on sera tous là», la nouvelle d’une intervention en direct de Jean-Luc Godard ce mardi à 14h30 est rapidement devenue virale à peine diffusée lundi en fin de matinée sur les réseaux sociaux de l’ECAL. Vite repérée par le magazine français «Les Inrockuptibles», elle a également fait bondir le nombre d’abonnés sur le compte Instagram de l’École cantonale d’art de Lausanne.

C’est sur ce fil… que la conversation aura lieu avec Lionel Baier, chef du département cinéma de l’école. «Jean-Luc Godard a eu la gentillesse de l’accepter, nous parlerons de l’actualité et de l’image dans cette actualité.» Si ce n’est pas la première fois que le citoyen rollois fréquente les réseaux sociaux et utilise les nouvelles technologies – en 2018, au Festival de Cannes, il était apparu sur FaceTime pour présenter son long métrage «Le livre d’image» à la presse –, Lionel Baier n’en dira guère plus sur le making of de cette nouvelle rencontre numérique.

«C’est un vrai plus pour les étudiants, et le public y est le bienvenu. L’image, note-t-il, a beaucoup de choses à nous dire sur ce que nous vivons en ce moment. Il est très intéressant de voir l’utilisation de toutes ces webcams, la façon dont les médias s’en emparent et le fait que tout le monde devient caméraman.»

Instagram: @ecal_ch