Joyeuse bise de Nyon!

Devant la salle des fêtes nyonnaise, la cabane à churros n’a pas la frite. Le fond de l’air n’est pas au baguenaudage le long des quelques stands de nourriture, même plongée dans l’huile bouillante. Cols relevés, écharpe sur le pif, polaires de compétition, les festivaliers hâtent le pas pour passer les portes du bâtiment principal, s’abriter de la bise et calfeutrer leurs oreilles entre les enceintes. Cette année plus que jamais, les Hivernales portent bien leur nom.

Jeudi, la neuvième édition a débuté dans les frimas qui, s’ils en ont découragé quelques-uns, ont rendu plus appréciables encore la chaude promiscuité des petites salles. La soirée d’ouverture ne mettait à disposition du public «que» quatre lieux d’écoute (Quai 23, Parenthèse, Cactus Jack et salle des fêtes) mais chacun a reçu sa dose de spectateurs. En ce sens, le festival nyonnais réussit la parfaite équation entre découvertes et têtes d’affiche, bricolage et professionnalisme, ralliement populaire et exigence critique. Après quelques efforts pour pousser la lourde du Cactus bloquée par un amas mal identifié de chair et de doudounes, on manque d’avaler le manche du guitariste dépassant de la scène minuscule. Public et groupe, en l’occurrence Cold Bath, jouent collé serré dans le bistrot bondé. Les quatre Genevois décapsulent un rock intense et habile, d’une technicité remarquable mais d’une efficacité sans appel: les vitres tremblent autant sous les applaudissements que sous le vrombissement électrique.

Dans un Cactus Jack bondé, Cold Bath a ouvert les vannes du rock à bulles

Les musiciens ont l’âge de leur public: la grosse vingtaine, indice rassurant alors que l’on repart du côté de la salle des fêtes, vers Dead Line Experience, Girls In Hawaï et une génération plus âgée. Le rock gentiment spatial des Nyonnais souffre des grands volumes du bâtiment, qu’ils ne parviennent pas à remplir avec une ampleur et une énergie adéquates. À ce registre, les têtes d’affiche belges s’en sortent mieux, colorant le classicisme des lieux de motifs chauds et gracieux, devant une audience trop éparse mais à l’attention studieuse, composée de quadras qui découvrirent le sextette il y a déjà une quinzaine d’années. Sa reprise finale de Grandaddy rappelle combien cette pop solaire, si moderne au moment du nouveau avec le millénaire, semble déjà d’une époque ancienne.

Chatons fluo et poils de chameau

Hors les murs, les rues de Nyon sont vides. On hâte le pas, d’une salle à l’autre. Tant pis pour l’ambiance globale: les choses se passent à l’intérieur. Au sous-sol, plus précisément, alors qu’on s’insinue dans le profond boyau minéral de la Parenthèse. Se faufiler entre des paires d’épaules, glisser le long du bar, esquiver un chevelu vêtu d’une pelisse de Père Noël, tomber sur un pantalon aux motifs de chatons fluo que caresse un long manteau aux poils brunâtres, peut-être du chameau: on a atteint la scène et touché littéralement le pianiste et le chanteur de Montero, «the» groupe qui allait rendre mémorable cette première soirée aux Hivernales.

Hors des salles, l’animation se concentrait sur les tonneaux chauffants.

Doté d’une troublante ressemblante avec le comédien Antonio Troilo, de 26 minutes, Ben Montero est un Australien mettant en dessin et en notes les ressources psychédéliques visiblement infinies de son cerveau. Cartooniste barré et chanteur maniéré, il a dégoté en Grèce (!) cinq camarades pas plus stables qui constituent son backing band. Pendant une heure, le sous-sol est devenu voûte stellaire, propulsé par le soft rock halluciné du groupe, Supertramp noyé dans l’acide, salade de Pulp façon athénienne, rejetons zappaesques ébouriffants de maîtrise instrumentale et de charisme. Les Hivernales ont de beaux cadeaux dans leur hotte. (24 heures)