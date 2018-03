Justin Sullivan, ce barde à l’œil noir qui hypnotisa le Bleu Lézard

Il y a trente ans et quelques mois, combien parmi cette petite foule battait déjà le pavé pour voir Justin Sullivan? Cela se passait à une centaine de mètres, devant la Dolce Vita, et le chanteur attaquait Lausanne avec son groupe New Model Army. Mardi, il retrouvait la ville en solitaire sur la scène du Bleu Lézard, le cheveu plus gris mais pas plus rare, la voix d’un grave toujours furieusement hypnotique, la guitare chargée de moins d’électricité mais d’autant de hargne.

Hors des modes et presque hors du temps, le barde de Bradford est en colère depuis sa première chanson. «J’en ai environ 230 en stock», ricane-t-il devant la foule compacte garnie de quadras curieux de retrouver le compère des temps anciens. Lui, en revanche, n’est pas nostalgique. De son répertoire épais, il ne dégainera qu’une seule chanson (Marrakesh) issue de son époque la plus «médiatique», celle où New Model Army était signé chez EMI et séduisait large avec son rock un peu folk, un peu hard, un peu goth.

Ni rancune, ni rancœur, a priori. Simplement, Justin Sullivan vit dans le présent, et ses fidèles les plus assidus le lui rendent bien et chantent avec lui les paroles de ses récentes compositions. Tant pis pour la majorité (?) du public qui s’éloigna à l’orée du nouveau siècle et aurait été heureuse d’entendre quelques pépites new wave. Sullivan offre une voix inchangée, un charisme de voyou médiéval, une aura de druide globe-trotter et une brassée de très bons morceaux — c’est déjà pas mal.

«Qui a fait plus de 20 kilomètres pour venir ce soir?» demande-t-il. «Rien de plus magique que ce moment où la voiture attend dans la rue, moteur allumé.» L’Anglais explicite le thème de ses chansons mais sa puissance évocatrice vaut cent discours — quand il murmure dans un souffle les flocons et le vent froid de Winter, chacun sent la brise sur sa nuque. Il sait jouer des basses de sa voix et de sa guitare, cajoler certains mots et en mordre d’autres. Romantique soumis à la force de la nature ou politique crachant le nom de Theresa fuckin’ May comme un déchet de viande resté coincé entre ses mauvaises chignoles, Sullivan conserve intactes ses admirations et ses haines, ses résignations et ses combats — le fuckin’ Brexit, les migrants morts à Calais, «le fric qui peut voyager partout, mais pas les hommes».

Lui en est un entier, fascinant à regarder et à entendre, frappant ou flattant sa guitare usée tandis que s’agitent à son cou ses colifichets ésotériques. De la magie? Pourquoi pas. (24 heures)