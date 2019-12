Kev Adams emballe le Montreux Comedy dans un papier de fête

Urbain, tendance friche réhabilitée, le décor du Montreux Comedy avait servi, bien servi même, frisant le symptôme de la pantoufle si confortable qu’elle en devient impossible à jeter. Sans doute fallait-il un événement pour le ranger, c’est donc fait! Et jusqu’à samedi, la 30e édition du festival lustre l’humour du moment dans un design habillé de lumière.

Peut-être que le mimétisme n’y est pour rien, il n’empêche que lundi, lors de sa «petite sauterie entre amis dans son nouveau domicile fiscal», Kev Adams a aussi viré le liant thématique, sauce à succès des galas montreusiens. On peut faire sans! Pourvu qu’il y ait le sens de la fête. Et l’humoriste débarrassé de son étiquette d’amuseur d’ados l’a prouvé en grand ordonnateur de sa bande de potes, dans le rôle de l’improvisateur complice avec le public comme dans un échange sans filet avec un Stan Wawrinka moins à l’aise que sur un court, mais aussi efficace verbalement que son revers à une main.

Le bonheur de la scène était donc contagieux lundi! Élodie Poux l’a avalé goulûment tout en disséquant les travers des nouveaux parents, le Français – émigré humoristique au Québec – Jérémy Demay l’a pratiqué avec son humour clownesque et Éric Antoine s’en est imbibé sans surdoser ses extravagances. Ni ses rires!

On passera donc rapidement sur les fayots qui se sont sentis obligés de saluer les caméras des chaînes françaises – merci pour les 1700 personnes venues assister à un spectacle vivant et pas uniquement servir de caisse de résonance à une captation télé.

On passe aussi sur l’obstination de Caroline Vigneaux à rester sous la ceinture en Bigard au féminin (et ce n’est plus un compliment!) ou sur les banderilles finalement pas si pointues de La Bajon. Pour ne retenir que ces deux bonnes heures de fête qui ont grisé un public heureux de revoir Élie Semoun à Montreux, de voir les Bodin’s en pleine forme et de vivre ce moment en suspension avec Yann Marguet, drôlement différent.