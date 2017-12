«L’année phénoménale» du Béjart Ballet Lausanne

Deux mille cinq cents paires de chaussons usées en 2017 par les 44 danseurs du Béjart Ballet Lausanne (BBL). Quatorze ballets différents présentés au cours des douze derniers mois, dont La flûte enchantée, recréée en juin passé. Au total, la compagnie a assuré 66 représentations dans 11 pays et 21 villes, de la Belgique à la Russie, de Madrid à Beyrouth, d’Athènes à Shanghai ou Tokyo en passant par Zurich et Mézières. Devant 500, 1000, 2000 et parfois même 4000 spectateurs par représentation. C’était le cas à Hérode Atticus, en Grèce, où les ovations du public ont montré à quel point la ferveur qui entoure le chorégraphe, son œuvre, ses interprètes est toujours intacte.

Avec Dixit – la nouvelle production qui rend hommage au Marseillais arrivé il y a trente ans dans la capitale vaudoise et mélange danse, théâtre et cinéma –, le BBL, créé en 1997, a bouclé la semaine passée à Beaulieu son année jubilaire. Celle-ci avait débuté en décembre 2016 à Lausanne, avec la création par Gil Roman de t ‘M et variations…, un ballet imaginé comme un journal intime du BBL où «les pas sont autant de mots adressés à Maurice».

Ces chiffres donnent le tournis. 2017 est pourtant une année tout à fait ordinaire lorsque l’on arrête le bilan et ses compteurs. Mais ces douze mois deviennent «extraordinaires» à entendre Gil Roman tourner les pages de l’album. «Avec trois créations personnelles et les ballets de Maurice, la première partie de saison a été carrément phénoménale», ose le directeur artistique. Fort du souvenir du maître qu’il perpétue depuis dix ans, il cultive son répertoire en faisant ressurgir sur scène grands et petits ballets imaginés par le chorégraphe en cinquante ans de carrière. Et, avec ses propres chorégraphies ou des invitations faites à d’autres artistes, il écarte la compagnie d’un formol dans lequel elle aurait pu glisser une fois son père fondateur disparu.

Quelque chose de vivant

«Le BBL est une compagnie de création, qui se sert de son répertoire afin de s’ouvrir de nouveaux horizons artistiques, rappelle le passeur de témoin. Ma mission consiste à voir comment l’on peut utiliser ce que nous avons reçu de Maurice, des ballets parfois inscrits dans leur époque, pour proposer quelque chose de vivant, d’intéressant pour le public d’aujourd’hui et de stimulant pour les danseurs.» Des danseurs qui, pour la plupart, ont rejoint le ballet après la disparition de Béjart. «Rares sont ceux qui ont eu l’opportunité de le côtoyer de son vivant. Aujourd’hui dans la troupe, ils ne sont plus que trois ou quatre «anciens» à avoir véritablement travaillé avec lui.» Quelques-uns l’ont connu parmi la quarantaine d’employés ou de temporaires, des techniciens ou membres du personnel administratif, qui gravitent autour du BBL et de l’École-Atelier Rudra Béjart. Une petite entreprise qui, contrairement à d’autres grandes compagnies d’État subventionnées, doit amener elle-même du beurre dans ses épinards. Faire fructifier son héritage artistique tout en complétant les revenus assurés à hauteur de 5,2 millions de francs par la Ville de Lausanne, sur un budget annuel de 13 millions.

Mais derrière ces «affaires courantes» et l’énergie déployée par Gil Roman depuis qu’il a repris les rênes du BBL, il y a surtout une magie qui donne encore et toujours son envol au BBL: le culte voué, aux quatre coins du monde, à l’œuvre de Béjart. Une admiration que le temps n’estompe pas. «Il y a une évidence que l’on vérifie à chaque représentation, observe Gil Roman malgré les goûts variés de chacun, face à un ballet de Maurice, le public ressent et reçoit une émotion profonde. Certains passages peuvent être ratés, comme il le reconnaissait lui-même, mais quoi qu’il en soit, sa danse finit toujours par emporter.» Et cela dure depuis 1966, lorsque le jeune chorégraphe a fait son entrée fracassante dans le monde de la danse avec sa Symphonie pour un homme seul.

