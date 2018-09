L’aventure «Cosmos» se prolonge dans une profession de foi

«Quatre collections, 654 merveilles, 12 mondes, un palais»… Depuis qu’ils sont seuls à tenir la vitrine de Rumine – le Musée cantonal des beaux-arts sur le départ pour Plateforme10 –, les locataires de Rumine cultivent l’art du slogan qui accroche. Comme celui des chiffres qui gagnent. Unanimement rangés derrière «Cosmos», la démonstration de leur art de collaborer en plus d’être ce fascinant cabinet de curiosités en équilibre entre l’ordre et le chaos, le savoir et la surprise, ils ajoutent un nouveau chiffre à leur bilan: celui du succès de cette exposition. En quatre mois, plus de 15 000 visiteurs l’ont parcourue, et elle en a encore quatre à vivre!

Dans l’intervalle, c’est une publication qui vient célébrer, en même temps que les 200 ans du premier musée cantonal, l’union sacrée des sciences pour sonder la complexité du monde. Archéologie & histoire, zoologie, géologie, monnaie, ils sont donc quatre aujourd’hui, ils savent vivre leur diversité mais leur intérêt est désormais dans le collectif. Entre l’œil baladeur du photographe Régis Golay faisant surgir encore une autre histoire des réserves de Rumine et l’album souvenirs de 34 personnalités (de Metin Arditi à Ai Weiwei), entre le guide de l’exposition, son inventaire, les explications de sa fabrication… une profession de foi. «Grâce à ses collections et ses espaces extraordinaires, écrivent d’une même plume les quatre directeurs, le Palais de Rumine offre un formidable potentiel pour un collaboratoire muséal du XXIe siècle. Après avoir suivi le long chemin de l’hyperspécialisation des disciplines scientifiques, il peut devenir un lieu privilégié dévolu au dévoilement de la complexité de notre monde. Il existe peu de grands musées d’État offrant dans un même lieu des collections de sciences humaines et de sciences naturelles.»

Mieux qu’un plaidoyer et aussi décidé qu’un exposé des motifs dans une enceinte politique, le plan d’action suit: «À l’heure où Plateforme10 inaugure un nouveau quartier de la capitale vaudoise dédié à la culture artistique et visuelle, le Palais de Rumine pourra naturellement devenir un palais des savoirs dans un esprit de complémentarité urbaine et culturelle, retrouvant ainsi son rôle originel.» De là à dire que les directeurs des quatre institutions sont bien décidés à prendre leur destin en main… (24 heures)