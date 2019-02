L’éternité et Bruno Ganz

Il y a une vingtaine d’années, au Festival de Cannes qui s’ébrouait entre stars scintillantes et papiers gras, l’austère Theo Angelopoulos expliquait que Bruno Ganz «excitait sa libido cinématographique depuis toujours». Soit «L’éternité et un jour», qui allait lui valoir la Palme d’or. Avec un sourire magnanime, le comédien s’amusait d’avoir porté ce long poème funèbre sous le long pardessus noir imposé par le réalisateur - le même que celui des «Ailes du désir», la même humanité froissée. Là où les auteurs lui suggéraient la poésie, le fils d’ouvrier opposait son réalisme: «Je ne veux pas de théories. En tant qu’acteur, j’ai besoin de résoudre des points techniques: que fait un homme dans les heures qui précèdent sa mort? Boire, manger, dormir? Rien?» Et de rassurer: «J’ai les épaules costaudes, il m’est arrivé de jouer Shakespeare durant six heures.»

«Une intime conviction»

Le Zurichois, qui vient de disparaître des suites d’un cancer à 77 ans, aura inspiré des générations d’artistes avec constance. Wim Wenders, bien sûr, mais aussi Francis F. Coppola, Werner Herzog, Alain Tanner et tant d’autres. Lui pourtant, préférait le théâtre. «Je ne dédaigne pas les cinéastes mais sur les planches, je rêve plus fort», expliquait-il des années plus tard. «J’ai fait du théâtre pour surmonter ma timidité, mes angoisses. Il m’a fallu à 16, 18 ans, persuader les autres que je pouvais jouer la comédie. Moi, je m’étais forgé une intime conviction. Le faire comprendre, c’est devenu un boulot quotidien.» Être acteur comme enfant qui joue? «Mais non! Comme un adulte qui joue! Pour ce moment intime, essentiel, tendre et fragile où la création surgit, comme une plante qui éclot!» Puis sur un ton bourru et goguenard, il nuançait: «Bon, après, il faut sortir son dialogue au bon moment.»

Cofondateur de la Berliner Schaubühne avec Peter Stein, il se voit sacré par l’anneau de Iffland, qui depuis le XIXe siècle, honore les plus grands acteurs de théâtre en langue allemande. «Je ne me sens pas passionnément Suisse, cela reste ma patrie, mais je me suis débarrassé de ce sentiment national en Allemagne.»

«À la fin d’un film, d’une représentation, d’une tournée, l’acteur tombe dans un trou»

Le prince à l’allure austère vous plantait ses confidences du fond de pupilles perçantes. Ange berlinois, papy mythologique des alpages ou Hitler terrifiant, le septuagénaire se félicitait de la fréquentation des monstres. «Cela implique une transformation, puis une autre, retrouver sa personne privée. C’est le mystère du comédien et certains sont plus doués que d’autres pour cette opération.» L’alcool avait pu l’étourdir. «Tous mes collègues le disent, à la fin d’un film, d’une représentation, d’une tournée, l’acteur tombe dans un trou. Après avoir mis tant d’engagement dans le travail, il se retrouve face à lui, face à plus rien. Le trou. Cette béance peut vous piéger plus ou moins longtemps, suivant la nature de ce que vous avez donné. Il faut s’en libérer. La technique ne sert plus à rien alors.»

«Bruno a cette présence»

Éternel saltimbanque, ce seigneur de l’art dramatique laissa souvent sa curiosité forcenée se partager entre jeunes réalisateurs fauchés et auteurs établis, quitte même parfois à se prêter au «cirque des superproductions à l’américaine». Ce fut «Heidi», où il jouait les grands-pères. Lui se félicitait de savoir désormais la différence entre la traite de vache et de chèvre. «Question de tétons!» Pour «Fortuna», du Lausannois Germinal Roaux, le comédien reprenait le chemin des cimes. Dans cette chronique à la poésie militante, Bruno Ganz revêtait l’habit de chanoine. Tiré d’un épisode authentique, des religieux qui avaient hébergé des migrants, le film posait un ton singulier, entre sacré et trivial. Pour le rôle du chanoine supérieur, le réalisateur avait suivi une intuition ancienne. «J’avais en tête Bruno Ganz dès l’écriture, car c’est la vision des «Ailes du désir», de Wim Wenders, qui m’a donné envie de faire du cinéma quand j’étais adolescent. Bruno a cette présence, une sagesse dont j’avais besoin pour le rôle.» Aussi pointilleux que son interprète, Germinal Roaux avait adapté les dialogues au phrasé de l’acteur «à la virgule près, avec même de petites fautes de français». Dans ce dialogue des hommes et des dieux, son charisme souverain parle et soulève des montagnes. (24 heures)