L'étrange mélancolie de Rébecca Dautremer s’invite à Lausanne

Il suffit d’un coup d’œil pour reconnaître les œuvres de Rébecca Dautremer. Entre sobriété et pudeur, ses dessins, précis et fins, plongent le visiteur dans un univers singulier où s’entremêlent le magique et l’étrange. Ses personnages, longilignes et mélancoliques, comme ses ambiances d’ailleurs, sont tous marqués par un sens aigu du détail. Et par certains signes un brin dérangeants «comme un petit caillou dans lachaussure» se plaît-elle à dire. De quoi casser les codes et ne pas trébucher dans une banale naïveté.

Suite à la publication de son ouvrage pour enfants «Princesses oubliées ou inconnues», traduit dans 25 langues et vendu à plus de un million d’exemplaires, la Française jouit aujourd’hui d’une renommée internationale. Mais pas question pour elle de se limiter à un jeune public. Le roman illustré «Soie», l’histoire d’un homme parti au Japon, en est d’ailleurs la preuve.

Jusqu’au 23 juin à la Galerie Catherine Niederhauser de Lausanne, le visiteur pourra ainsi découvrir un éclectisme des sujets traités par l’illustratrice et une belle sélection de planches originales, certaines n’ayant jamais été exposées. Parmi elles, différents crayonnés d’un nouvel ouvrage qui devrait paraître en octobre 2018.

Au fil de l’exposition, le visiteur pourra aussi constater l’évolution du travail de Rébecca Dautremer qu’elle estime «plus détaillé, plus fin et plus varié». Habituée à la gouache, elle utilise désormais également de la mine et du plomb, ou de l’encre, pour des illustrations en noir et blanc, tout en nuance. Un changement de techniques qui ne néglige pas pour autant une certaine cohérence: les flous et les profondeurs de champ, omniprésents, rappellent à chaque fois la photographie, art si cher à l’artiste. Tout comme cette forte influence asiatique qui se retrouve dans la plupart de ses œuvres. Dans cette idée, une illustration mérite une attention particulière. Celle de cette femme adultère, de dos, qui porte un imposant chignon retenu par une simple baguette. Ou comment exprimer avec finesse la pudeur et la grâce. (24 heures)