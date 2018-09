La Cie Les Exilés s’empare de Cyrano avec finesse et brio

Il y a déjà la pièce, chef-d’œuvre d’Edmond Rostand, qui pourrait se suffire à elle-même. Puis, il y a le lieu, cette fameuse Tour vagabonde, fidèle aux théâtres de l’époque shakespearienne qui permet au public d’évoluer avec les comédiens, de percevoir leur jeu de près, leurs mimiques et le moindre de leurs gestes. Enfin, il y a la Compagnie Les Exilés, surprenante dans son uniformité, son énergie et sa régularité.

Dès le début, le rythme, vif et soutenu, est donné. L’appréhension de devoir endurer trois heures de spectacle est vite oubliée. Pas une seconde la Cie Les Exilés nous laisse le temps de nous ennuyer. Tout s’enchaîne majestueusement, les comédiens jonglent avec les mots avec une facilité déconcertante. De quoi se délecter des innombrables richesses et subtilités de la langue française aujourd’hui si souvent oubliées. Alors certes, l’oreille doit s’habituer à entendre (et comprendre) le langage du dramaturge français, mais très rapidement l’interprétation et l’intonation sont si bien choisies qu’on en oublierait presque que la pièce est uniquement composée de vers.

Parmi les dix-neuf acteurs qui montent sur scène, chacun assume son rôle avec brio, que ce soit Anne-France Tardiveau dans le rôle de Roxane, Olivier Lambelet dans celui du comte ou Nicolas Leoni en Christian. Et bien sûr il y a aussi Steve Riccard, metteur en scène, qui endosse le rôle-titre de Cyrano. Présent la quasi-totalité du temps, sa capacité de mémorisation (il clame quelque 1600 vers à lui tout seul sans la moindre hésitation) est impressionnante. Tout comme sa prestation, époustouflante. Il va sans dire: Steve Riccard sort du lot.

Grand amateur de cette pièce, il affirmait d’ailleurs très justement (lire «24 heures» du 29 août) qu’elle a cette particularité d’être très complète. Entre les déclarations emplies de tendresse et d’amour et les moments plus graves et douloureux, il est vrai que le spectateur est bousculé et saisi de toutes sortes d’émotions. La beauté du verbe y est sans doute pour quelque chose. Mais c’est aussi et surtout grâce à la force captivante du jeu du comédien vaudois qui exprime tout avec tant de justesse que notre cœur est ainsi ébranlé. Mais aussi quelque peu serré au moment d’entendre la dernière tirade du héros au grand nez. (24 heures)