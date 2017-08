La douceur du Lötschental

C’est hélas déjà fini. La randonnée qui nous a menés de l’Hotel Fafleralp jusqu'à la Anenhütte, puis retour, se termine en début de soirée, après plus de cinq heures de marche. Mais encore tout imprégné du silence, des couleurs, des visions offertes par la montée puis par la descente, on se promet de revenir en automne. Pour fraterniser avec les mélèzes et l’océan de jaune qu’ils formeront alors sans doute, juste avant l’hiver et la neige.

Au-delà des masques

Le Lötschental, on en entend parler régulièrement au moment du carnaval, quand les masques de bois qui effraient les enfants et font sourire les adultes – un ami en a trouvé un somptueux récemment dans une déchetterie, comment comprendre cela? – s’imposent dans les médias. La tradition est belle, spectaculaire, mais la nature éternelle de cette partie si préservée du Valais possède une dimension, une grandeur, qui impose elle aussi respect et admiration sans retenue.

A l’Hotel Fafleralp, dont nous avions entendu parler en grand bien, la première impression a été celle d’un confort rassurant et d’une sérénité parfaite: l’établissement, situé tout en bout de vallée – au terminus en somme –, est comme une chaleureuse et prometteuse porte d’entrée sur les nombreux sentiers de randonnées qui attendent le marcheur. Ou l’amoureux et chercheur de cristaux. Ou le botaniste passionné qui, en pleine saison, naviguera entre les rares épilobes de Fleischer, les linaigrettes à feuilles étroites, les vaillantes joubarbes, les silènes acaules, les chardons, entre gentianes, lis martagons et autres précieuses compagnes. Ou le photographe qui se lèvera tôt pour profiter des lumières divines qui illuminent les reliefs et les glaciers. Il faut, ici, prendre le temps de scruter à l’œil nu ou aux jumelles les pentes environnantes, chapeautées par les glaciers, pour en apprécier les détails somptueux.

C’est aussi un monde idéal pour celui qui ne résiste pas au plaisir d’affûter des marmottes, des traquets motteux, des bouquetins, de guetter l’aigle et toute une faune qui s’éveille et se glisse dans les paysages âpres mais délicats dès l’aube, puis disparaît un peu, avant de ressortir le soir dans de nouveaux éclairages spectaculaires. Chaque matin, au pied de l’Hotel Fafleralp, comme un symbole de la vie foisonnante des lieux, nous avons aperçu un jeune lièvre qui se baladait sous les fenêtres!

Si la vallée semble loin de tout, comme ça, quand on l’évoque, elle est pourtant très proche à la fois du cœur, de l’esprit, et de la réalité. Des paysans y travaillent, les vaches sont à la source d’un fromage délicieux. Et puis, la modernité fait partie du paysage: notre randonnée avait pour objectif l’Anenhütte (2358 m), bijou contemporain posé au pied des glaciers. Y accéder est sans risques – on précise, pour les randonneurs non-varappeurs – et le sentier qui passe par le Guggisee est superbe, varié, profond. L’eau du petit lac y est fraîche, mais comme dans le Grundsee, croisé à la descente et lui aussi d’une eau verte et limpide irrésistible, nous y avons vu des jeunes et des moins jeunes se baigner avec bonheur. Après le bain, c’est le moment de la contemplation.

Face au glacier (Langgletscher), par exemple, assis sur la terrasse de pierre de la cabane élégante. Au loin, là-haut, de frêles silhouettes humaines traversent la blancheur, surveillées par les sommets environnants. Il faudra ensuite descendre, mais s’arrêter dix fois au moins pour regarder la rivière qui dévale, nourrie par les glaces qui subissent durement le réchauffement climatique. (24 heures)