La folle vie d’Arthur Cravan, Lausannois poète et boxeur

Donald Trump, entre deux insultes, pardonne. C’est son privilège de président: il peut gracier qui il veut. Il dit ainsi qu’il pourrait s’accorder à lui-même un pardon pour des délits qu’il n’a – assure-t-il – pas commis. Il vient de le faire pour un Noir, alors qu’il n’a de ce côté-là pas beaucoup d’amis. Mais c’est un Noir mort depuis plus de septante ans: le boxeur Jack Johnson, champion du monde des poids lourds en 1908, légende du noble art.

Dans l’éloge du boxeur pardonné (il y avait du beau monde à la Maison-Blanche pour l’entendre, y compris Sylvester Stallone) manquait pourtant un combat de choix, le plus spectaculaire et le plus poétique, en 1916, contre le Lausannois Arthur Cravan. Double oubli, car Lausanne elle-même ne connaît plus cet enfant prodige et prodigue qui pratiquait la littérature à coups de poing, et qui a mystérieusement disparu il y a juste un siècle.

Mais d’abord: Johnson. Pourquoi lui fallait-il un pardon? L’Amérique blanche, en 1908, n’avalait pas que ce Noir fut champion des champions. Et Johnson avait confirmé sa suprématie en humiliant un cogneur blanc qui était sorti de sa retraite pour rétablir la hiérarchie ancienne. Ce combat, livré à Reno aux cris de «Kill the Nigger», avait entraîné des émeutes dans plusieurs villes: une vingtaine de morts, des Noirs pour la plupart.

Un séducteur

Johnson ne se contentait pas de terrasser les Blancs, il allongeait leurs femmes, et dans ce temps d’extrême ségrégation, on le lui a fait payer cher, hors du ring, au tribunal: un an de prison, en 1913, au nom d’une loi qui punissait le «transport de femmes» d’un État à l’autre à des fins de «débauche ou d’autres motifs immoraux». Pour échapper à la détention, l’amant frappeur a filé au Canada, puis en Europe.

À Paris, Jack Johnson a fait la connaissance d’un géant assez doux, Fabian Lloyd, poète, et boxeur un peu, qui avait adopté pour ces deux activités contradictoires le nom d’Arthur Cravan. Ils sont devenus amis, et partenaires dans les cordes. Cravan dirigeait une revue littéraire, «Maintenant», dont il assurait à lui seul la rédaction, l’édition et la distribution. Il s’était ainsi fait un nom dans l’avant-garde parisienne, ami (ou ennemi au gré de ses insolences) de Guillaume Apollinaire et de Marie Laurencin, sa compagne, du couple Delaunay, de Kees van Dongen, de Blaise Cendrars… Stupéfiante ascension pour ce jeune homme à peine débarqué de Suisse.

Fabian était né en 1887 d’une Britannique établie à Lausanne. Il tétait encore son sein quand le père (beau-frère d’Oscar Wilde) s’était éclipsé avec une autre. Nellie, la mère, avait aussitôt pris un nouveau mari, un médecin bien connu en ville, le Dr Henri Grandjean, ami de la famille Vallotton – et de Félix, dont tout Paris parlait déjà. Au Collège classique, place de la Riponne, Fabian était le plus grand et le plus turbulent des élèves. Le jour où il voulut rosser un maître avec une canne, le scandale fut tel que les Grandjean préférèrent envoyer leur sauvageon dans un internat suisse allemand connu pour sa rigueur. Il n’en sortit pas calmé: à l’adolescence, comme un autre Arthur, Fabian entreprit de vagabonder en Europe, en Allemagne, en Italie, puis aux États-Unis jusqu’en Californie, enfin sur un cargo, à la chaufferie, jusqu’en Australie.

Exil barcelonais

Il ne s’est arrêté qu’à Paris, pour faire enfin ce qui lui importait: écrire – et boxer. Mais la Grande Guerre a commencé, et si Fabian, devenu Arthur Cravan, aimait se battre sur le ring, il n’était pas prêt à le faire dans les tranchées. Or, avec son second passeport britannique, il était mobilisable. Pour échapper au fusil, il est allé rejoindre une colonie d’artistes qui s’étaient repliés à Barcelone. Quand Arthur a appris que Jack Johnson était aussi en Espagne, il est allé à Madrid lui proposer affaire: organisons un combat, un beau spectacle, le champion du monde contre le poète boxeur. L’ami de Paris a accepté, et Cravan a fait rouler tambours. Il y avait foule quand, le 26 avril 1916, l’Américain et le Lausannois ont pris la place des toros dans les arènes Monumental de la métropole catalane, pour un match en vingt reprises. Arthur a tenu six rounds, vaillamment, puis il a fini au tapis.

Mais il avait obtenu ce qu’il voulait: une bourse lui permettant de payer un passage sur un transatlantique vers New York, où il voulait rejoindre une autre escouade de l’avant-garde exilée, autour de Marcel Duchamp et de Francis Picabia. Ce fut une fête provocante, sous la protection bienveillante de mécènes américains, les Arensberg, dont le clou fut la production manquée de l’urinoir de Duchamp (Fountain) au salon des indépendants.

Dans l’aventure, Cravan gagna une passion dévorante pour la poétesse Mina Loy, qu’il emmena au Mexique pour fuir encore la conscription. Ils vivaient de rien, écrivaient, lui donnait des leçons de boxe. Quand ils eurent assez d’argent, Cravan mit Mina sur un paquebot vers l’Argentine, promettant de la rejoindre à Buenos Aires dès qu’il en aurait les moyens. Elle ne l’a jamais revu. C’était en 1918, et personne ne sait ce qu’il est advenu de ce Lausannois qui a laissé sa trace littéraire dans le XXe siècle. Pas de corps, pas de poings. Rien à pardonner. Le 23 juin, Alain Campiotti a été distingué par le Prix ProLitteris, qui récompense un «journaliste de grande qualité». (24 heures)