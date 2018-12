La mention de Ponce Pilate découverte sur un anneau

Sur cet anneau, découvert il y a cinquante ans lors de fouilles archéologiques, figure une inscription «de Pilatus» en lettres grecques, révélée lors d'analyses récentes de chercheurs, selon un article de l'Israel Exploration Journal.

Datant d'environ 2000 an, l'anneau, qui servait de sceau, pourrait comporter l'une des rares mentions écrite de Ponce Pilate datant de son époque, affirme la revue publiée par la «Israel Exploration Society» et l'Institut d'Archéologie de l'Université hébraïque de Jérusalem.

Il a été découvert à Hérodion, un ancien palais bâti à l'époque du roi Hérode (notre photo AFP ci-dessous) près de Jérusalem et de Bethléem, une ville en Cisjordanie occupée. Ce palais a ensuite servi de forteresse pour des insurgés juifs en révolte contre les Romains.

Les chercheurs estiment qu'il est peu probable que cet anneau ait appartenu personnellement à Ponce Pilate. Il pourrait avoir été détenu par un membre de l'administration dirigée par Ponce Pilate ou quelqu'un d'autre.

En métal et en cuivre

«Dans la mesure où l'inscription mentionne Pilate, la première idée qui vient à l'esprit est qu'il s'agit de Ponce Pilate, préfet de la province romaine de Judée entre 26 et 36 après Jésus-Christ, à l'époque de l'empereur romain Tibère», affirment les auteurs de l'article.

Ils soulignent également que cet anneau, «en métal et fait d'un alliage de cuivre», semble bien trop «commun» pour être celui du préfet romain. De plus, un vase y est gravé, un symbole «bien connu comme étant juif» dans la région et lors de son mandat, assurent-ils.

Mais, ajoutent-ils, comme «le nom de Pilate est rare, il n'est pas inconcevable que cet anneau appartienne à Ponce Pilate lui-même».

La seule autre inscription comportant le nom de Ponce Pilate et datant de l'époque où il était en poste en Judée, est une pierre découverte à Césarée, sur la côte méditerranéenne en Israël, précise sur son site le Musée d'Israël à Jérusalem, dont la collection inclut ladite pierre. (afp/nxp)