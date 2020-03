La vie culturelle verrouillée

Après le Cully Festival, Morges-sous-Rire, Rencontres 7e Art Lausanne et toutes les manifestations déjà tombées sur le champ du Covid-19, les annonces n’ont cessé de pleuvoir vendredi, se suivant et se ressemblant. Conformément aux directives cantonales touchant toutes les institutions, des plus confidentielles au château de Chillon, théâtres, cinémas, musées et pianos-bars du canton ferment leurs portes jusqu’au 30 avril. Une décision qui, pour certains comme Laurence Vinclair aux Docks, met fin au «flou de ces derniers jours qui étaient très éprouvants. On a quand même réuni 700 spectateurs pour un concert le week-end dernier, mais les billets se vendaient beaucoup moins bien depuis quelques jours. Au moins, là nous avons une décision claire et nette. Si les quatre salariés du bureau continuent de travailler et de préparer la saison d’automne qui promet un embouteillage invraisemblable, je suis surtout malheureuse pour la quarantaine d’extras qui se retrouvent sans boulot.»

La solidarité s’ajoute aussi à la tristesse chez Bernard Fibicher, directeur du Musée cantonal des beaux-arts. «On pense à tous les acteurs culturels et en particulier à ceux moins bien lotis que nous qui avons la chance d’avoir une subvention. Mais nous sommes aussi dans la consternation, notre exposition permanente aura vécu un jour et nous devons interrompre «Vienne 1900, à fleur de peau», une exposition temporaire plébiscitée par le public.»

«Il y aura un manque de culture, nous ne devons pas rester silencieux» Vincent Baudriller, directeur du Théâtre de Vidy

À l’Opéra de Lausanne, le directeur Éric Vigier était aussi à quelques jours de la première de «Candide», le 20 mars. Quand il a dû annoncer aux artistes et aux équipes qui travaillaient depuis des semaines sur ce projet, son interruption, il a vu beaucoup de tristesse. «Tout le monde pleurait! Ce n’était pas un spectacle en tournée avec des artistes qui viennent la veille et repartent le lendemain, ça fait des semaines que nous travaillons ensemble. Et c’était un beau spectacle d’ailleurs comme «Davel», lui aussi annulé. Il y aura un manque financier mais aussi culturel, c’est sûr.»

Un constat largement partagé par le directeur du Théâtre de Vidy, Vincent Baudriller. Après avoir vu l’annulation de spectacles partis en tournée en Italie et en France, cette fois, c’est notamment la prise de la sixième édition de Programme commun qu’il doit tirer. «Cette décision de santé publique était nécessaire et nous la vivons dans le partage, après, il s’agira de comprendre les conséquences qu’elle implique et de prendre les mesures pour accompagner les artistes et les équipes. C’est clair, il y aura un manque de culture, nous ne devons pas rester silencieux, il faut inventer un lien avec le public.» Dans les salles obscures, la nécessité de préserver ce lien est au centre des préoccupations. «Si les gens se mettent en tête qu’il n’y a plus qu’à rester chez soi et à regarder Netflix, cela risque d’être dur de redémarrer.» Un souci de Diana Bolzonello, attachée de presse indépendante, que partagent les exploitants de salle, déjà fragilisés par la précarité de leur trésorerie.