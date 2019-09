Le 30e Montreux Comedy fait le plein d'artistes

Il l’avait déjà indiqué l’année dernière, le 30e Montreux Comedy ne remonterait pas le temps, ce n’est pas le genre de la maison. D’autant que l’humour, qui peut parfois se faner aussi vite qu’une fleur, pourrait souffrir de l’exercice. L’affiche de l’édition anniversaire balaie large et s’annonce donc davantage comme une radiographie de la scène contemporaine francophone. On y retrouve les amis, les fidèles, les incontournables, les régionaux de l’étape et d’autres encore: sur 80 artistes annoncés à Montreux cette année, les découvertes devraient également être au programme.

Ce mercredi, les têtes d’affiche des galas – devenus la marque de fabrique de l’événement – et de ceux qui en seront les patrons ont été annoncés. Il y en aura sept pour un total de douze représentations (certains seront joués deux fois voire trois fois, une innovation apportée l’année dernière qui avait convaincu). Pour l’ouverture, c’est Artus qui s’y colle entouré d’Arnaud Tsamère, Alex Ramires, Verino, Gérémy Crédeville. Le gala stand-up sera tenu par Marina Rollman et Thomas Wiesel avec Shirley Souagnon, Aymeric Lompret, Julien Lacroix, Mariana Mazza, Tristan Lopin ou encore Remi Boyes. En plus d’un gala sur sa chaîne YouTube, le festival souffle ses bougies avec Kev Adams pour «Le Montreux Comedy fête ses 30 ans» accompagné d’Eric Antoine, Yann Marguet, Tom Villa, La Bajon, Jérémy Demay, Les Bodin’s. Quant à Alex Vizorek qui a déjà endossé l’habit de présentateur, il animera «So chic» avec Manu Payet, Pablo Mira, Constance, Elodie Poux, Monsieur Fraize, Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques et Frédéric Fromet.

Sans faillir à sa tradition, le 30e aura aussi sa page anglophone avec Paul Taylor et Sebastian Marx aux commandes avant que l’édition ne se referme sur le «Gala de Papel» animé par Alban Ivanov et Djimo avec Mehdi Bousaidan, Doully, Lenny M’Bunga, Redouane Bougheraba ou encore Ahmed Sparrow. Côté billetterie, la réponse est bonne, annoncent les organisateurs. Ouverte depuis janvier pour un festival qui a lieu sur dix jours (contre six habituellement) entre le jeudi 28 novembre et le samedi 7 décembre, elle a déjà vendu 40% des sésames.

www.montreuxcomedy.com