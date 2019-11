Le Musée historique passe en mode loisirs

Quand un maillot de bain, l’élastique quelque peu détendu, rappelle les formes généreuses mises en valeur dans les années 40 à côté de «La plage, marée basse», bijou de délicatesse atmosphérique peint par Eugène Boudin à la fin du XIXe, le sacrilège n’est pas loin! Sauf qu’au Musée historique de Lausanne, c’est un coup de génie sur le parcours de sa nouvelle exposition temporaire contant l’usage des loisirs.

Il y en a beaucoup d’autres dans ce riche retour en images et en objets sur une histoire née avec les Romains, inventeurs du concept du temps sans contraintes… militaires. «Ils pratiquaient alors l’otium – élévation de l’esprit, plaisirs du corps ? avec une passion commune pour les termes», explique Diana Le Dinh, commissaire de «Time off, l’usage des loisirs». Avec un strigile, drôle d’objet servant à l’exfoliation à mi-chemin entre une faucille et un instrument de torture, l’illustration ne fait pas dans la facilité. Elle ne le fait d’ailleurs jamais dans ce cabinet de curiosités grand ouvert! Il faut toujours aller chercher l’objet. Le sonder. Le scruter jusque dans ses détails iconographiques comme ces deux athlètes à l’écoute de leur entraîneur sur une céramique grecque. Ou même le démasquer dans cette horloge de 1900, solide monument de bois, qui ne fait pas que marquer l’heure qui passe. Big Brother l’habite: la timbreuse made in USA surveille également les heures travaillées!

Combien de mots pour dire les loisirs? Détente. Repos. Délassement. Inaction. Oisiveté. Passe-temps. Si la langue française fait dans la générosité, la compétition entre les objets est encore plus féroce. Du très vintage poste télé des années 60 renvoyant à l’ouverture de nouveaux horizons sur le front des loisirs à la fiole de «mixtion à bronzer» vendue par la droguerie lausannoise du Lion-d’Or, ces objets brossent le portrait en creux d’une évolution permanente. En même temps qu’ils narrent des histoires très personnelles à travers l’alpenstock et son embout ferré de Mademoiselle d’Angeville, la deuxième femme de l’histoire à avoir dompté le Mont-Blanc. Photographies, affiches, titres de transport, vêtements, tous entrecroisent encore des perspectives politiques, économiques et sociales. «Nous ne sommes pas dans la logique d’une exposition beaux-arts, note Laurent Golay, directeur du Musée historique. Nous pistons des traces historiques en suivant plusieurs logiques. L’éclectisme est donc assumé.»

Pas de trous de mémoire

Dans ce voyage labyrinthique à travers le temps des loisirs organisé en sept étapes par une habile mise en scène, cet éclectisme s’avère même jouissif convoquant les souvenirs devant les pochettes de 45 tours, les premiers ordinateurs ou inspirant l’effroi face à cette affiche qui invite à découvrir «Les villages nègres, 200 indigènes» de l’Exposition nationale suisse de 1896! La course au divertissement tenant aussi ses revers et ses pages sombres, «Time off» tire tous azimuts et ne s’autorise aucun trou de mémoire. «L’intention, souligne Diana Le Dinh, est également de susciter quelques questionnements sur nos pratiques actuelles.»

«Un jour, tous les grands magasins deviendront des musées et tous les musées deviendront des grands magasins.» Le dernier chapitre de l’exposition en phase avec notre temps de l’économie des loisirs s’engouffre dans cette prophétie d’Andy Warhol, pape du pop art. Après avoir sinué entre le temps travaillé devenu argent, les luttes syndicales, le rappel des premiers congés payés et rappelé au détour des rondes dansantes et libations peintes par Brueghel qu’au Moyen Âge, l’Église pestait contre l’oisiveté, «mère de tous les vices»!

Lausanne, Musée historique

Jusqu’au 13 avril 2020, du ma au di (11h-18h)

www.lausanne.ch