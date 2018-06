Le grand été des scènes vaudoises

Ce jeudi, l’ombre et le soir de la Villa d’Entremonts d’Yverdon-les-Bains vont laisser place aux Lumières du Grand Siècle. Celui des hôtes éclairés de la Cité thermale, alors étape culturelle incontournable, mais surtout celui du cadet au service du royaume de Sardaigne puis gouverneur de New York avant tout le Canada britannique pour le compte de Londres: Frédéric Haldimand.

La vie d’un des plus illustres citoyens d’Yverdon (1718-1791) est au cœur d’une fresque tout public de qualité professionnelle. Elle sera jouée à neuf reprises ce mois de juin et n’est qu’un exemple des grandes scènes populaires qui vont se succéder cet été dans le canton (lire ci-contre). «C’est vrai que l’offre s’est considérablement développée. Et les réseaux sociaux rendent aussi le menu plus visible pour tout le monde. Ce qui implique aussi qu’on doive désormais créer l’événement autour d’une pièce», explique le tandem qui œuvre depuis près de sept ans pour la réalisation de «Haldimand, Je me souviens d’Yverdon!» C’est Jean-Néville Dubuis, accoutumé des scènes historiques, et Joël Fillion, son comparse installé à Québec.

Illustration haute en couleur des scènes de cette saison vaudoise, l’œuvre écrite pour fêter l’anniversaire de l’officier yverdonnois a d’ailleurs misé sur le côté «concept» afin de fédérer un public, un réseau et, surtout, des mécènes: petites farces jouées dans les rues, coordination du calendrier avec le vernissage d’un livre, des vitrines au musée… une véritable stratégie pour avoir une place au soleil en somme. «Un défi», résument les auteurs. À savoir créer ex nihilo un spectacle populaire.

L’autre défi, c’est «faire un grand spectacle avec peu de moyens — comme celui sur Pestalozzi en 1977 sur la place, on m’en parle encore», souligne Jean-Néville Dubuis. À Yverdon, c’est 350 000 francs en tout. Peu, pour marquer un demi-siècle. La solution des passionnés est alors de composer avec les moyens du bord et la générosité du réseau de chacun: une entreprise de construction met à disposition les panneaux de la scène (peints entre les gouttes par les acteurs), le marché de Noël offre ses chalets pour la billetterie, la Commune prête main-forte, un copain assure le graphisme, etc. Surtout, on oublie l’engagement d’une troupe professionnelle complète. «Personnellement je crée une association par spectacle, c’est la structure la plus souple et la plus efficace, poursuit le metteur en scène. Ensuite on compose avec des professionnels, des amateurs de haut niveau, et des débutants. La difficulté est alors de créer l’harmonie. Là, ça a marché comme jamais. Ils sont tous réunis par la passion du projet.» Son comparse ajoute que les bouteilles de blanc qui suivent les répétitions y sont peut-être aussi pour quelque chose. «Les répétitions, c’est d’ailleurs une autre difficulté, enchaîne Jean-Néville Dupuis. On doit préparer une pièce open air. Travailler donc en plein air les déplacements, le jeu dans l’espace, et la voix des débutants. Coordonner un agenda est plus difficile qu’avant, avec le fait que les professionnels sont pris le soir et les amateurs en journée.» L’autre limite du recrutement amateur, c’est l’encadrement. Un point commun avec le Clédar à la Vallée: «Le soutien doit être professionnel. Ce sont des gens de talents, mais il faut être là.»

Recette historique

Après Failloubaz à Avenches, Pierre Viret à Orbe, le Téméraire à Morat, Haldimand à Yverdon confirme la tendance aux scènes et aux figures historiques qui touchent le public régional. Une recette qui marche, à condition d’éviter la comédie facile ou le docte exposé. «On a choisi des évocations et une reconstitution fidèles de l’ambiance, par la musique, des lectures fidèles ou les costumes, tranche Jean-Néville Dubuis. Il faut susciter la curiosité et réveiller l’histoire d’ici, souvent méconnue.» Le public doit donc se gagner par le travail sur les textes et l’œuvre de recherche sur la mémoire locale donc.

Verdict à la fin des représentations. À Yverdon, une manche est toutefois déjà gagnée. Sur la plaque honorant Haldimand, les dates seront enfin rectifiées. (24 heures)