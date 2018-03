Le journal photographique très intime de Pierre Keller

«C’est un livre qu’on ne peut pas lire d’une seule main, car il est trop lourd!» À feuilleter My Colorful Life qui vient de paraître aux Éditions Patrick Frey, il y aurait pourtant à faire, tant les jeunes hommes dénudés se bousculent au fil des pages, dans des positions et des exhibitions variables de leur anatomie. «C’est ma vie, il n’y a rien de caché, je ne mens pas», revendique l’ancien directeur de l’ECAL en sermonnant gentiment le serveur du Lausanne Palace en sa qualité de président de l’Office des vins vaudois cherchant à boire un verre de bon chasselas.

«Cela relève de l’autobiographie extravertie. Ces images peuvent choquer mais elles révèlent ma sensibilité, ma vérité»

Les 400 images réunies dans cet ouvrage qui pèse en effet son poids sont toutes issues de Polaroid réalisés entre 1975 et 1985, formant une sorte de carnet très intime d’une période de grand libertinage, entre New York et Grandvaux, Le Caire et Bogotá. «Cela relève de l’autobiographie extravertie. Ces images peuvent choquer mais elles révèlent ma sensibilité, ma vérité, sans trucages. Ma vie «colorful», fantastique, que je serais prêt à vivre encore trois fois.»

À l’époque, Pierre Keller explore les potentialités de cet ancêtre d’Instagram. «Je suis nul en photographie, mais j’ai un œil et je sais ce que je veux. J’avais compris quelles lumières donnaient des ambiances bleues, orange ou blanches.» Mais il explore surtout les milieux gays les plus interlopes de New York, du fameux club Mineshaft à la faune des docks, quais aux échanges très libres. «Il fallait bien s’accrocher: ces endroits n’étaient pas pour les saintes-nitouches. Et il fallait faire attention, il y avait des trous énormes!»

Pulsions visuelle et sexuelle

Pulsions visuelle et sexuelle s’embrassent fougueusement dans ces images qui réservent aussi des surprises (une tulipe fanée «qui débande», des oies blanches, David Bowie ou Keith Haring et Andy Warhol). «C’était très excitant, mais aussi acrobatique. Tenir l’appareil de la main droite relevait parfois de l’exploit suivant ce que l’on avait dans la main gauche.»

Reste à savoir pourquoi celui qui se rappelle fièrement avoir exposé aux côtés de Nan Goldin, de Robert Mapplethorpe et de Larry Clark a interrompu une carrière artistique prometteuse. «Mais parce que je suis devenu la Putzfrau du canton! Le Gymnase du Bugnon, le 700e, la construction de l’ECAL… On ne peut pas tout faire.»

En replongeant dans sa collection de Polaroid, édités en diptyque par Nicolas Pages selon une logique respectant leurs couleurs dominantes, Pierre Keller a retrouvé l’appétit et expose à nouveau son travail. «Après les vins vaudois, vendre des photos sera un jeu d’enfant.» (24 heures)