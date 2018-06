Le juke-box à danser de Garou a fonctionné à plein régime

Mouiller sa chemise, mercredi dans le sauna — pardon, la salle Arnold Reymond, n’était pas une gageure. Mais Garou, pour sa seconde soirée à la suite au Pully-Québec, a néanmoins mis le surplus d’énergie afin que sa liquette tourne panosse, pour user d’un idiome romand que manient peut-être les habitants de la Belle Province. Dans le fidèle cousinage entre les deux régions, que célèbre depuis 1996 le festival biennal, Garou est l’ambassadeur rêvé: à la fois star de la variété francophone capable de remplir deux soirs d’affilée, et solide représentant de la musique autochtone, découvert il y a 20 ans par Luc Plamondon alors qu’il taillait du blues et du jazz dans un bar de Magog. Quelques mois plus tard, il tenait la vedette dans la comédie musicale «Notre dame de Paris».

Son hymne, «Belle», sera évidemment jouée. Mais avant que la foule ne se laisse happer par l’habile composition en escaliers du hit variéto-gothique, elle aura succombé à l’entrain de Garou, venu spécialement pour ces concerts romands, «hors tournée», comme il le précise lui-même. Et aussi hors format, trahissant un plaisir communicatif de jouer avec ses cinq musiciens sans trop s’attarder dans le lisse d’un répertoire de variété, pour s’amuser sur le terrain du blues et de reprises improbables, liant «Every Breath you Take», de Police, à ses propres compositions. Ou malaxant dans une même pâte explosive «Santiano» d’Hugues Aufray et «Emmenez-moi» d’Aznavour, «Casser la voix» de Bruel et… «Purple Rain», de Prince! Garou ose tout: il en a les moyens. Ses cordes vocales peuvent enlacer tous les styles, mais c’est dans les plus énergiques et festifs qu’il s’éclate le plus. Et son public avec lui.

(24 heures)