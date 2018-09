Le tatouage s’encre à Montreux

Les tatoués ne font plus peur depuis longtemps, et Montreux ne tremble que d’excitation à la perspective d’accueillir sa quatrième convention du genre. Désormais, les adeptes de la peau encrée s’exposent au plus grand nombre, et les démonstrations artistiques et techniques se doublent d’une grande fiesta qui déborde les seules lignes bien tracées sur des dermes consentants. Dès vendredi, environ 160 artistes de plus de 26 pays se donnent rendez-vous au Centre de Congrès pour échanger astuces, créations, modèles, et rencontrer un public familial.

En trois ans, 25 000 visiteurs se sont rendus à la Convention montreusienne, appâtés par l’ambiance générale autant que par les animations promises: une exposition d’art, une centaine d’œuvres plus celles qui seront mises aux enchères pour la bonne cause, dimanche à 15 h; un concours de tatouages, un autre de la plus sympathique pin-up et un dernier du plus beau barbu (samedi); des shows de magiciennes et d’artistes burlesques… Et des concerts, soit les vaillants Last Moan vendredi, le fameux Elliott Murphy accompagné par Olivier Durand (samedi) et les acoustiques Blue Mojo’s, tout en standards dimanche.

Parmi les tatoueurs invités, les adeptes apprécieront à leur juste valeur les noms de Melvin Tay (Singapour), Anali De Laney (États-Unis), Javhier Estrada (Mexico), Tin-tin (France), Alex Rattray (Écosse), etc. Et si les têtes de mort font quand même peur aux plus petits, une garderie les accueille.

(24 heures)

Montreux, Centre de Congrès 2m2cVe 21 (14 h 30-24 h), sa 22 (11 h 30-24 h) et di 23 septembre (11 h 30-21 h)