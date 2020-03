Les Rencontres 7e Art Lausanne sont annulées

Si Polanski divise la grande famille du cinéma, le coronavirus met tout le monde d’accord. Lundi soir, la direction des Rencontres 7e Art Lausanne a pris la décision de tirer la prise de sa 3e édition, prévue du 4 au 8 mars. En cause: l’inquiétude de ne pas pouvoir organiser les nombreuses projections et discussions dans de bonnes conditions, ainsi que de ne pas obtenir les autorisations médicales tout le long de la manifestation.

C’est évidemment un coup dur pour le festival créé et incarné par Vincent Perez, qui tablait sur cette 3e édition pour l’ancrer plus profondément encore dans le terreau lausannois. Près de 50 projections de films patrimoniaux étaient prévus, ainsi qu’une dizaine de conférences à l’EJMA et des rencontres publiques avec une cinquantaine de personnalités, dont Isabella Rosselini, Roland Joffé, Cédric Klapisch, Bertrand Blier, Anaïs Demoustier, Niels Schneider, etc.

Les Rencontres 7e Art Lausanne affichaient un budget de 1 million de francs et avaient réunies l’an dernier 10’000 amoureux du cinéma.

«Malgré le respect de la limite des 1000 spectateurs édictée à ce jour comme mesure par le Conseil fédéral, il est devenu par ailleurs impossible d’assurer logistiquement un accueil et une sécurité optimale au public ainsi qu’aux invités», annonçait hier soir le festival. Et Vincent Perez de préciser. «Malgré tous nos efforts pour maintenir cette nouvelle édition, qui s’annonçait magnifique, il est de notre responsabilité de garantir la qualité à laquelle nous aspirons tous au sein des Rencontres. Je souhaite ici remercier tous nos partenaires qui nous suivent dans cette décision difficile ainsi que les équipes et les bénévoles pour leur travail formidable.»

Le festival espère pouvoir communiquer prochainement un possible report de cette troisième édition. Tous les détenteurs de billets pourront procéder à leur remboursement dès que possible.