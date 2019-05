Les amoureux des livres vont donner de la voix

Les amoureux des lectures à haute voix ont de la chance. Deux rendez-vous littéraires se succèdent, s’étalant sur tout le sol helvétique. Mardi, le cabaret littéraire Tastemot programme sa dernière soirée de la saison au Bourg lausannois – ancien cinéma Art déco au charme indéniable – et propose pour cette ultime étape d’entrer dans l’univers de l’écrivain Blaise Hofmann, à travers une lecture d’extraits de «La Fête». L’ouvrage, tout récemment paru aux Éditions Zoé, raconte les coulisses de la préparation de la Fête des vignerons, qui débutera dans deux mois. Une façon d’entrer dans la danse avant l’heure, grâce aux mots d’un témoin privilégié. Et à son vin puisque les premières bouteilles issues de ses vignes compléteront les festivités. Blaise Hofmann sera accompagné sur scène par trois musiciens: Stéphane Blok à la guitare, Valentin Villard au piano et Jérôme Berney aux percussions.

Mercredi, les mots dits poursuivront autrement et ailleurs. Puisque la deuxième Journée suisse de la lecture à voix haute prendra ses quartiers dans les écoles, les bibliothèques et autres lieux publics à travers la Suisse. Un événement auquel des personnalités participeront en lisant des textes choisis, à l’image de l’animateur et producteur Jean-Marc Richard et du chef du restaurant de l’Hôtel de Ville de Crissier, Franck Giovannini. À Lausanne, des étudiants de la HEP-BEJUNE ont mis en place une «brigade du livre» afin d’offrir des textes dans six villes romandes. Important: tout le monde peut s’inscrire et organiser un événement chez lui!

Le Bourg, Lausanne

Ma 21 mai (20 h)

www.le-bourg.ch

me 22 mai

www.journee-de-la-lecture.ch (24 heures)